'Пэтриотами' никто 'шахеды' не сбивает': украинский майор раскрыл особенности работы в ОАЭ

"Наш главный капитал – люди": майор ВСУ объяснил, почему Украина стала лидером в войне с использованием дронов.

За годы полномасштабной войны Украина фактически создала новую модель ведения боевых действий, а украинский опыт использования дронов теперь изучают военные других стран.

Об этом в интервью "Суспильному" заявил военнослужащий 12-го отдельного центра специального назначения, майор Тимур Хромаев, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где украинские инструкторы консультировали местных военных по вопросам борьбы с дронами.

По словам Хромаева, распространенное представление о том, что дроны типа "шахед" сбивают системами Patriot, не соответствует действительности.

Видео дня

"Нет, это не так. Никто с помощью Patriot дроны и "шахеды" не сбивает", – отметил он.

Военный пояснил, что для противодействия таким целям применяются другие средства – боевая авиация, вертолеты и системы ПВО малого радиуса действия. В то же время это создает значительную финансовую нагрузку.

"Применение современных средств ПВО, F-16, Eurofighter, боевых вертолетов против таких дронов – это уже дорого", – сказал майор.

Он подчеркнул, что проблема заключается в асимметрии стоимости: дешевые дроны против дорогих средств перехвата.

Во время пребывания в ОАЭ украинские инструкторы также столкнулись с ожиданием "быстрого решения" проблемы дронов.

"Мы приехали, и ребята нам говорят: "Ну что, давайте показывайте. Вы сейчас здесь все разгромите", – рассказал Хромаев.

В то же время он подчеркнул, что эффективное противодействие беспилотникам – это не отдельные средства, а комплексная система обнаружения, управления и поражения целей. По его словам, уровень перехвата воздушных целей в ОАЭ высок.

"Поражают более 95% целей, но вопрос в цене сбивания", – отметил он.

Украинский майор добавил, что главной целью миссии было передать опыт и выстроить партнерские отношения, а не оказать непосредственное влияние на боевые действия.

Украинский опыт дронной войны

Ранее издание Fox News сообщило, что украинское оружие, преследующее российские дроны, изготавливается на скрытых заводах, где бывшие студенты и офисные работники круглосуточно собирают беспилотники-камикадзе и системы перехвата. Согласно информации, в настоящее время Киев лидирует в НАТО по инновациям на фронте и может поделиться с трудом приобретенным опытом с США и Израилем.

Также украинские Силы обороны начали использовать новую тактику – оснащение дальнобойных ударных беспилотников неуправляемыми ракетами для поражения целей в глубоком тылу России.

Вас также могут заинтересовать новости: