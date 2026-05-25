Взрыв над Сибирью повалил миллионы деревьев: эта загадка так и не была разгадана

Этот взрыв вызвал сейсмические колебания по всему континенту.

Утром 30 июня 1908 года небо над отдаленным участком сибирской тайги раскололось надвое. Очевидцы – а их было всего несколько человек, потому что там почти никто не жил – описали столб голубоватого света, почти такого же яркого, как солнце, двигавшийся по небу. Затем вспышка. Затем звук, похожий на артиллерийский огонь.

После этого – ударная волна, которая сбивала людей с ног, выбивала стекла и ощущалась за сотни километров от места происшествия. Один из местных жителей, опрошенный годы спустя, описал это просто: "Небо раскололось надвое, и над лесом высоко и широко появился огонь". То, что произошло над рекой Подкаменная Тунгуска в то утро, более века спустя все еще остается крупнейшим случаем столкновения космического объекта с Землей в зафиксированной истории человечества, пишет Space Daily.

И самое странное – то, что поддерживает интерес ко всей этой истории на протяжении стольких лет, – заключается в том, что ученые до сих пор не могут полностью прийти к единому мнению относительно того, чем именно это было.

Масштаб случившегося

Эти цифры трудно удержать в голове. Взрыв повалил около 80 миллионов деревьев на площади около 2150 квадратных километров – регион, превосходящий по размерам Большой Лондон, был сровнен с землей в одно мгновение. Деревья упали по характерной радиальной схеме, все указывая в сторону от центральной точки, как спицы в колесе. Выделившаяся энергия оценивается где-то между 10 и 15 мегатоннами в тротиловом эквиваленте, хотя некоторые оценки дают меньшие значения, а другие – большие.

При максимальных показателях это примерно в 1000 раз превышает энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Даже консервативные оценки помещают взрыв в диапазон сотен Хиросим. Грохот был слышен за сотни километров. Сейсмические станции по всей Европе и Азии зарегистрировали ударную волну. Волны атмосферного давления от взрыва были зафиксированы даже в Великобритании.

В течение нескольких дней после этого ночное небо над Европой оставалось странным и светлым – местами настолько ярким, что люди могли читать газеты на улице в полночь. И вот та часть, которая до сих пор тревожит исследователей. Если бы тот же объект прибыл всего на несколько часов позже, вращение Земли поместило бы прямо под него крупный город.

Тунгусская катастрофа произошла над пустым лесом. Но всё вполне могло сложиться иначе.

Кратер, которого не было

Первая научная экспедиция добралась до места только в 1927 году – через девятнадцать лет после происшествия. Задержка не была проявлением халатности. Место было необычайно отдаленным, а в промежуточные годы Россия оказалась поглощена Первой мировой войной и революцией.

Экспедицию возглавил советский минералог Леонид Кулик. Он отправлялся туда в ожидании найти кратер. Взрыв такой силы, рассуждал он, должен был быть вызван ударом метеорита о землю, а метеорит такого размера должен был оставить огромную дыру.

Кратера обнаружено не было. Нашлось кое-что более странное.

Обнаружились 80 миллионов поваленных деревьев – но в самом центре опустошения, прямо под тем местом, где должен был произойти взрыв, группа деревьев все еще стояла вертикально. Лишенные ветвей и коры, но стоящие. Как лес телеграфных столбов. Кулик не мог это объяснить.

Он провел годы в поисках своего кратера, но так его и не нашел. Однако его тщательное документирование этого странного стоячего леса в центре оказалось самой важной уликой из всех – и оно указывало на то, что наука того времени только начинала понимать.

Что на самом деле произошло в небе

Причина, по которой не было кратера, заключается в том, что ничто так и не коснулось земли. Объект – чем бы он ни был – так и не достиг поверхности. Он взорвался в воздухе, на высоте нескольких километров, в результате того, что ученые теперь называют воздушным взрывом.

Когда объект на огромной скорости врезался в атмосферу, воздух перед ним катастрофически сжался и нагрелся. Давление росло быстрее, чем объект мог выдержать. Он раскололся, сплющился и за долю секунды выбросил всю свою энергию в атмосферу одновременно. Это объясняет стоячие деревья Кулика. Взрыв пришел прямо сверху, поэтому у деревьев в самом центре ветви были оборваны по направлению вниз, но сами они не были повалены – на них не действовала боковая сила.

Деревья, находившиеся дальше, приняли ударную волну под углом и были повалены плашмя. Сам объект к тому времени превратился в пар. Не осталось никаких камней, которые можно было бы найти. Никакого кратера. Только 80 миллионов деревьев и загадка.

В 2013 году мир получил небольшую живую демонстрацию той же физики, когда гораздо меньший объект взорвался над Челябинском – воздушный взрыв, который выбил стекла по всему городу и попал на сотни видеорегистраторов. Челябинский метеорит составлял лишь малую часть от размера Тунгусского. Но он все равно был ужасающим.

Почему ученые до сих пор спорят об этом

Именно здесь кроется подлинное, длящееся целый век разногласие. Почти все сейчас согласны с тем, что Тунгусское явление было воздушным взрывом – космическим объектом, взорвавшимся в атмосфере. Ученые до сих пор спорят о том, какого рода это был объект. Основной теорией считается каменный астероид диаметром примерно от 50 до 100 метров. NASA склоняется именно к этому варианту.

Характер поваленных деревьев, компьютерное моделирование взрыва и микроскопические частицы, обнаруженные в почве и древесной смоле, достаточно хорошо соответствуют каменному астероиду. Однако кометная теория так и не ушла полностью в прошлое. Комета – это, по сути, грязный снежок из льда и пыли, и комета могла бы объяснить то, с чем с трудом справляется астероидная теория: те самые странные яркие ночные небеса над Европой после катастрофы.

Комета, распадающаяся в атмосфере, выбросила бы колоссальное количество льда и водяного пара в верхние слои атмосферы, что могло вызвать именно то свечение неба, о котором сообщалось. Астероид бы этого не сделал. Так что дискуссия остановилась примерно на этой отметке. Астероидная теория лучше объясняет наземные улики. Кометная теория лучше объясняет небесные явления. Ни одна из них полностью не объясняет всё.

Есть и другие нестыковки. Близлежащее озеро, озеро Чеко, предлагалось некоторыми исследователями в качестве возможного кратера от фрагмента, хотя эта идея оспаривается, и большинство ученых ее не принимают. И поскольку ни один фрагмент объекта так и не был окончательно обнаружен, дело никогда не закрывалось до конца.

Почему это все еще важно

Тунгусская катастрофа – это не просто историческая диковинка. Это причина, по которой планетарная защита вообще воспринимается серьезно. На протяжении большей части человеческой истории идея о том, что космический объект может сравнять с землей город, рассматривалась как фантастика. Тунгусское явление доказало, что это не так.

Объект, достаточно крупный для подобного, прибыл не в какую-то далекую геологическую эпоху – он прибыл в XX веке, на памяти бабушек и дедушек ныне живущих людей, и упал над пустым лесом чисто случайно. По оценкам, объекты размером с Тунгусский ударный элемент сталкиваются с Землей примерно от одного раза в несколько столетий до одного раза в тысячелетие. Это редкость.

Но это не значит "никогда". Сегодня в NASA работает Координационный офис по планетарной защите. В 2022 году миссия DART намеренно врезала космический аппарат в небольшой астероид, чтобы доказать, что приближающийся объект в принципе можно отклонить с курса. Вся сфера защиты Земли от космических объектов ведет прямую линию к июньскому утру в Сибири 1908 года. Лес в конце концов вырос заново.

Деревья, которые фотографировал Кулик, давно сгнили и ушли в землю. Но вопрос, поднятый тем утром, так и не получил окончательного ответа. Что-то прилетело из неба над Сибирью с силой тысячи атомных бомб. Известно примерно когда. Известно примерно как. Но до сих пор нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, чем именно это было. Спустя столетие крупнейший взрыв в зафиксированной истории частично остается открытым делом.

