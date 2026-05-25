На сколько лет Украина останется самой заминированной страной в мире: эксперты ответили

Боевые действия могут прекратиться, но угроза от мин для обычных жителей сохраняется.

Почти 23 процента территории Украины в настоящее время заминированы, а на ее полную очистку может уйти не менее 10 лет, пишет Rzeczpospolita.

"Где была оккупация, там есть минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы. (...) Украина не будет очищена от мин даже в следующие десять лет", – процитировало издание Ольгу Шустову из украинского отделения HALO Trust, международной организации, занимающейся разминированием в 28 странах.

Все эксперты сходятся во мнении, что Украина является одной из самых заминированных стран. Не только в районах, освобожденных после более чем шести месяцев оккупации, но даже в тех, где россияне находились всего месяц, как, например, Буча под Киевом.

"Мы понимаем, какой у нас сосед. Поэтому я считаю, что после войны вся территория между Россией и Украиной будет заминирована, чтобы предотвратить очередное вторжение", – говорит народный депутат Украины и полковник контрразведки Роман Костенко.

"Боевые операции могут прекратиться, но угроза от мин для рядовых жителей остается. Например, команды "гуманитарного разминирования" в Афганистане до сих пор удаляют мины, оставшиеся после советского вторжения (в 1980–1989 годах – ред.)", – пояснила специалист по вопросам разминирования Юлия Чиколба.

Отмечается, что в настоящее время заминировано примерно 23 процента территории Украины, а разминирование продвигается очень медленно. Власти сосредоточены преимущественно на разминировании сельскохозяйственных угодий. Из-за нехватки военных саперов (занятых на фронте) органы власти разных уровней обращаются за помощью к международным фондам, таким как HALO Trust, специализирующимся на разминировании.

"Киев создал специальную цифровую платформу GRIT. Используя искусственный интеллект и технологии американской компании Palantir, она анализирует минные поля, основываясь преимущественно на снимках с дронов (мины, закопанные в землю, видны с воздуха преимущественно зимой)", – говорится в материале.

Напомним, что по данным организации Demine Ukraine, более 132 000 квадратных километров Украины, а это территория размером примерно с Грецию, остаются загрязненными минами. На данный момент обезврежено почти 42 000 кв. км. Для ускорения процесса и повышения эффективности и безопасности разминирования в Украине все активнее используются беспилотные роботы и искусственный интеллект.

Заминированной остается и акватория Черного моря. Очистить ее готовы помочь западные партнеры. В частности, морские ресурсы для разминирования Черного моря готова предоставить Швеция.

