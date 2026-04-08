Иран согласился открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс

Для прохода через пролив придется платить.

Иран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия со США, однако есть несколько нюансов.

Так, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в ответ на заявление Дональда Трампа о согласии взять 10-пунктный план Ирана за основу для переговоров, Тегеран прекратит огонь и откроет пролив.

В то же время, он указал, что пролив будет работать только при условии, что атаки на Ирна будут прекращены.

"В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - сказал Арагчи.

При этом, по данным Associated Press, план двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив.

Источник агентства сказал, что Иран использует собранные средства на восстановление. На что именно Оман потратит свои деньги – пока неясно.

Пролив находится в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Мир считал этот пролив международным водным путем и никогда ранее не платил пошлины.

Ранее СМИ писаали, что Иран взимал до 2 миллионов долларов с каждого судна за проход через Ормузский пролив.

США и Иран достигли перемирия

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели. Глава Белого дома заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

В свою очередь в Иране заявили, что США "в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение" и были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов.

