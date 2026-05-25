Новые российские 'Герани-4' разгоняются до 500 км/ч: эксперт объяснил, чем их сбивать

Этот дрон может летать быстрее, но вес боевой части остался прежним.

Сбивать российские реактивные дроны "Герань-4" нужно с помощью более быстрых дронов-перехватчиков. Об этом военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Этот дрон будет летать на расстояние 500 километров. У него немного изменена силовая схема. Он более приспособлен для того, чтобы летать с реактивным двигателем, потому что для достижения таких скоростей реактивный двигатель требует немного другой прочности конструкции", – рассказал Криволап.

Вместе с тем эксперт отметил, что боевая часть дрона "Герань-4" будет иметь тот же вес в 90 килограммов.

"Ничего принципиально нового там нет. Все остальное – это будет имплементировано от "Герань-2" и тех возможностей, которые у нее были", – подчеркнул Криволап.

Он напомнил, что дроны типа "Герань-2" развивались в двух направлениях.

"Одно направление – увеличение скорости, другое направление – это улучшение его интеллектуальных способностей. Что касается скорости, они вышли на уровень ее увеличения за счет реактивных двигателей. И они якобы будут летать быстрее, будут летать выше", – отметил эксперт.

Как противостоять "Гераням-4"

Вместе с тем, по его словам, в Украине не ждут, когда у врага будут какие-то изменения.

"С нашей стороны, мы тоже не ждем, когда будут какие-то изменения. Этот дрон будет дороже, поэтому, соответственно, системы, которые будут его сбивать, будут дороже", – сообщил Криволап.

Он добавил, что дрон нужно сбивать дроном, но стоимость поражения должна быть меньше, чем стоимость производства того объекта, который нужно сбить.

"Если стоимость обычных "Шахедов" составляет 30–50 тысяч долларов, а если они оснащены искусственным интеллектом, системой донаведения, mesh-связью или системой, позволяющей работать от ретрансляторов, то стоимость такого дрона будет не 50 тысяч долларов, а выше – до 80 тысяч долларов. Если там есть возможности переключения управления, там более сложная электронная часть. Можно ожидать, что на этот дрон тоже будут это вешать", – добавил Криволап.

В то же время он уточнил, что в Украине собственные реактивные дроны известны уже как минимум два года, а может, даже и три.

"Они не запускались в серийное производство, потому что были дороги с точки зрения уничтожения "Гераней", которые летают со скоростью 150–180 км/ч. А если появляется аппарат, который будет летать со скоростью 500 км/ч, то его нужно уничтожать соответствующим образом перехватчиками, которые летают на больших скоростях", – отметил Криволап.

Также он рассказал о возможности противодействия вражеским дронам типа "Шахед" с помощью применения системы искусственного интеллекта. Так, ИИ может прорабатывать сценарии и находить лучшее решение для сбивания вражеского дрона.

В частности, если российский дрон будет лететь на малой высоте, его можно встречать с помощью пулеметов в мобильных огневых группах.

"Если он летит чуть выше и мы знаем, где он находится, то навстречу ему можно выслать обычный дрон-перехватчик, а если он летит на достаточно большой высоте, то его можно уничтожать с помощью скоростных реактивных дронов-перехватчиков или с помощью тактической авиации", – рассказал эксперт.

Однако в случае использования тактической авиации стоимость сбивания российского дрона будет выше. Но в Украине бывают случаи, когда вражеские дроны уничтожаются с помощью тактической авиации, потому что не всегда на всех направлениях хватает средств перехвата и сбивания "Шахедов". Тактическая и легкомоторная авиация способна в кратчайшие сроки перемещаться в район возможного появления "Шахедов".

Стали ли "Герани-4" более маневренными

Как пояснил Криволап, конструкция корпуса "Шахеда", собственно летающее крыло, не способна серьезно маневрировать.

"Некоторые маневры он может выполнять, но высший пилотаж он не может. Это не тот дрон. Он может спокойно лететь довольно далеко… Но особо маневрировать не может", – отметил эксперт.

Новый российский дрон "Герань-4"

Как сообщал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель, составные части и иностранную компонентную базу нового российского реактивного ударного БПЛА "Герань-4". В мае российские захватчики начали их боевое применение для нанесения ударов по территории Украины.

