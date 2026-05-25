Украина уже нашла ответ на российские 'Герани-4', - Флэш

По словам специалиста, оккупанты в настоящее время активно испытывают ракету "Герань-4", которая способна преодолевать сотни километров.

Россияне начали применять против украинских БПЛА-перехватчиков ударный дрон "Герань-4". По словам советника министра обороны Сергея (Флэша) Бескрестнова, Силы обороны уже имеют, чем противодействовать такому вооружению врага. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Поскольку наши ребята очень активно работают над перехватчиками, россияне видят, что эффективность "Шахедов" ("Гераней", – УНИАН) со временем значительно снижается, и для них выходом станет использование реактивных "Шахедов". Сейчас они используют реактивный дрон "Герань-3" – это как обычный "Шахед", но с реактивным двигателем. У него ограниченная дальность полета – примерно до 300 км", – рассказал специалист.

Однако, добавил он, оккупанты сейчас активно испытывают "Герань-4". Этот дрон имеет большую боевую нагрузку – до 90 кг, отметил Бескрестнов.

По его словам, в отличие от "Герань-3", эта модификация может развивать скорость от 300 до 500 км/ч. Также у врага на вооружении есть беспилотник "Герань-5", который выглядит "не так, как "Шахед", это дрон-ракета, его скорость составляет 500-700 км/ч, добавил Флэш.

Как он отметил, таким образом россияне пытаются противодействовать украинским дронам-перехватчикам.

"Но мы ожидали, что так и будет… И мы уже не только проектируем – у нас уже есть перехватчики, которые будут активно работать по "Гераням-3", "Гераням-4", "Гераням-5"… И наши ребята уже в прошлом месяце показывали, как это работает, и сбили несколько таких новых "Гераней" российского производства – "Герань-4", "Герань-5"…", – подчеркнул Флэш.

Российский дрон "Герань-4"

Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали интерактивную 3D-модель, составные части и иностранную компонентную базу нового российского реактивного ударного БПЛА "Герань-4". Этот дрон государство-агрессор начало использовать в качестве контрмеры против эффективности украинских БПЛА-перехватчиков. Речь шла о том, что в рамках завершения подготовки к серийному производству "Гераней-4" (до января 2026 года) первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" (Орловская область РФ) и территории бывшего Донецкого аэропорта. В мае этого года враг начал их боевое применение для нанесения ударов по территории Украины. По данным ГУР, этот дрон может преодолевать 450 км.

