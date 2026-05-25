В Чехии намерены ужесточить правила для украинских беженцев, – Reuters

Правительство намерено изменить правила оказания гуманитарной помощи и выдачи разрешений на пребывание в стране.

В понедельник чешское правительство одобрило поправку к законодательству, которая ужесточит правила пребывания в стране украинских беженцев и предоставления им финансовой поддержки. В правительстве заявили, что это реакция на "злоупотребление помощью" и ситуацию, когда "беженцы имеют определенные преимущества перед местными жителями".

Как сообщает Reuters, популистское коалиционное правительство, в состав которого входит антиукраинская ультраправая партия, сталкивается с необходимостью "балансировать между требованиями антииммиграционных ультраправых, оказанием помощи и потребностями предприятий, стремящихся трудоустроить украинцев в таких секторах, как сфера услуг и строительство".

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что правительство планирует "ужесточить" правила предоставления гуманитарной помощи и разрешения на пребывание в стране. В частности, исключив тех, кто не проживает там постоянно. Это считается способом борьбы со злоупотреблением помощью и статусом беженца.

Отмечается, что также будет отменено исключение, освобождавшее украинские автомобили от технических осмотров.

Предложения правительства требуют одобрения парламента.

Напомним, что часть украинских беженцев уже начала возвращаться домой. В частности, за прошлый год вернулись около 1,7 млн человек. Преимущественно те, кто уехал в первые годы войны. Это вывело Украину на первое место в мире по балансу миграции.

Иммиграция в Европе

Как сообщал УНИАН, количество иммигрантов в Европе уменьшается, тогда как количество приказов о депортации растет. С 2022 года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно уменьшалось. В частности, в 2024 году оно сократилось с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона (-24%).

В 2025 году количество просителей убежища, которым предоставлен статус защиты, также сократилось, достигнув 361 000, что является самым низким показателем с 2019 года.

В то же время количество приказов о депортации в прошлом году достигло почти полумиллиона, что является самым высоким показателем с 2019 года.

