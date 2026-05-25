Стало известно, когда Россия начнет поставлять 'золотые кукурузники'

ЛМС-901 "Байкал" подвергается критике за слишком высокую цену и общую неотлаженность.

Поставка первых российских самолетов "Байкал" запланирована на 2027 год. Об этом сообщили российские СМИ.

"Применение "Байкалов" на первом этапе будет связано именно с авиационными работами. Очень часто развертывание новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозки грузов", – рассказал гендиректор российской Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев

Сегодня российская авиакомпания "Аврора" рассматривает различные варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов.

"С учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке могут быть более востребованы двухдвигательные машины", – добавил Парнев.

На сегодняшний день ЛМС-901 "Байкал" продолжает программу испытаний. Как сообщил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), выступающий разработчиком, 22 мая на аэродроме завода провели контрольный полет ЛМС-901 типовой конструкции с новым оборудованием.

Контрольные полеты в рамках предварительных испытаний позволят оценить функционирование всех бортовых систем и перейти к сертификационным летным испытаниям.

Справка УНИАН. ЛМС-901 "Байкал" – одномоторный самолет, предназначенный для замены советского многоцелевого Ан-2 по прозвищу "Кукурузник".

Проект разработан Уральским заводом гражданской авиации и Московским авиационным институтом. По данным издания "Коммерсантъ", самолет может перевозить до девяти пассажиров или до 1,5 тыс. кг груза на дальность 1,5 тыс. км при крейсерской скорости 250 км/ч.

Первый полет ЛМС-901 состоялся 30 января 2022 года. Запуск серийного производства "Байкала" планировалось начать с 2024 года. Однако после принятия решения о ремоторизации самолета с использованием российских агрегатов срок был перенесен.

В самой России ЛМС-901 активно критикуют – и не только из-за переносов сроков. Специалисты авиационной отрасли обращают внимание на слишком высокую цену и общую непроработанность.

Еще в 2024 году они сетовали, что новый "Кукурузник" оказался "золотым". Изначально заявлялось, что стоимость одного самолета не превысит 120 млн рублей, однако впоследствии его хотели продавать уже за 445 млн рублей (более 6 млн долларов).

В России признают, что "Байкал" чисто технически не сможет полностью заменить Ан-2. Ведь, например, в Дальневосточном федеральном округе РФ просто нет достаточного количества необходимых взлетно-посадочных полос, чтобы эксплуатировать "Байкалы" (старый Ан-2 – очень неприхотлив в эксплуатации).

В прошлом году стало известно, что разработка самолета зашла в тупик. В то же время альтернатив в РФ нет, поэтому проект решили продолжить.

