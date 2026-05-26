Глянцевый или матовый OLED: какой телевизор лучше выбрать в 2026 году

Выбор OLED-телевизора в 2026 году уже не сводится только к диагонали или железу. Все больше производителей делают ставку на разные типы покрытия экрана – глянцевое и матовое. Именно от этого зависит, насколько комфортно будет смотреть фильмы, играть или просто пользоваться ТВ, пишет BGR.

Глянцевые панели OLED-телевизоров традиционно считаются эталоном по качеству изображения. Они способны выдавать глубокий черный цвет, более насыщенные оттенки и высокий контраст. Особенно хорошо такие телевизоры раскрываются в темных комнатах, где нет ярких источников света.

Несмотря на это, у них есть очевидный минус – сильные отражения. Окна, лампы и даже светильники могут буквально превращать экран в зеркало.

Матовые OLED-экраны работают иначе. Специальное антибликовое покрытие рассеивает свет и делает отражения значительно менее заметными. Именно поэтому такие модели лучше всего подходят для ярких гостиных, комнат с большими окнами или дневного просмотра.

Однако у этого решения тоже есть компромисс: изображение может выглядеть менее контрастным и чуть более "приглушенным", иногда с легким эффектом мутности.

Какое покрытие телевизора лучше: матовое или глянцевое

Ключевой фактор при выборе – условия, в которых будет стоять телевизор. В темной комнате глянцевый OLED обычно выглядит лучше, так как раскрывает сильные стороны данной технологии: глубокий черный цвет и максимальную цветовую насыщенность.

Матовые OLED-модели выигрывают в универсальности и удобстве в ярких комнатах, включая гостиные с большими окнами или помещения, где нельзя контролировать освещение.

Отдельно отмечается, что OLED-панели исторически уступают LCD и LED-решениям в пиковой яркости. Поэтому в ярких условиях просмотра отражения и недостаток пиковой яркости могут заметно влиять на восприятие картинки.

На этом фоне матовые покрытия частично компенсируют проблему, уменьшая влияние внешнего света. Но одновременно они могут снижать ощущение глубины изображения в темных сценах.

В итоге выбор зависит не от "лучше или хуже", а от того, где и как будет использоваться телевизор.

