Эксперты оценили последствия удара 'Орешника' в Белой Церкви

Исследование места удара в Белой Церкви поставило под сомнение заявления об эффективности "Орешника"

Специалисты продолжают исследование места падения боевых блоков российской баллистической ракеты средней дальности"Орешник" после удара по Белой Церкви в ночь на 24 мая. Первые результаты анализа позволили оценить характер поражения и масштабы разрушений, сообщает Defense Express.

По данным издания, российская сторона ранее заявляла, что "Орешник" якобы оснащен специальными "кинетическими" боевыми элементами с высокой пробивной способностью, которые могут поражать заглубленные объекты. Впрочем, предварительный анализ места падения блоков в Белой Церкви, а также результаты исследований в Днепре и Львове, по оценкам экспертов, не подтверждают появление нового типа боевой части.

По информации источников издания, средний размер ворон после падения блоков составлял примерно до трех метров в диаметре и до двух метров в глубину.

В материале отмечается, что сами боевые элементы после удара практически не сохранились из-за сильной фрагментации и воздействия энергии столкновения. Из-за этого специалисты пока не могут окончательно определить конструкцию этих блоков.

Эксперты также оценили энергию удара, которая, по предварительным расчетам, могла составлять примерно 220–400 мегаджоулей. По условному сравнению, это может соответствовать взрыву примерно 52–95 кг в тротиловом эквиваленте.

При этом в издании отмечают, что кинетический удар и взрыв фугасной боевой части имеют принципиально разный характер поражения.

Авторы материала также обратили внимание на соотношение производства различных типов вооружения. По их оценкам, в России планируют произвести в 2026 году около пяти ракет "Орешник", тогда как производство десятков ударных беспилотников типа "Шахед" занимает значительно меньше времени.

Удар по Украине "Орешником" 24 мая

Во время массированной атаки на Украину 24 мая Россия, среди прочего, применила ракету средней дальности "Орешник", предназначенную для нанесения ядерных ударов на расстояние в несколько тысяч километров. Однако в данном случае была использована кинетическая боеголовка без взрывчатых веществ. Ракета попала в гаражный кооператив на окраине Белой Церкви.

Однако последствия удара оказались крайне незначительными. В ГСЧС сообщили, что в результате удара в гаражном кооперативе возник пожар и сгорели три гаража.

