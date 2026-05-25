Когда-то 'топ за свои деньги': телевизоры популярного бренда провалились в тестах

Ранее Vizio конкурировала с такими брендами, как TCL и Hisense, в сегменте бюджетных телевизоров, однако сейчас конкуренты заметно ушли вперед.

Когда-то Vizio считалась одним из лучших производителей доступных телевизоров, предлагая хорошее качество изображения за небольшие деньги. Однако новые тесты показывают, что ситуация заметно ухудшилась, пишет BGR.

Эксперты Consumer Reports протестировал 14 моделей Vizio в лабораторных условиях – и ни одна не получила оценку выше ниже среднего. Это означает, что даже лучшие современные телевизоры производителя не соответствуют ожиданиям по качеству и надежности.

Параллельно эксперты изучили отзывы пользователей, и ситуация оказалась показательной: на официальном сабреддите Vizio многие люди жалуются на зависания интерфейса, сбои приложений и нестабильную работу Smart TV-функций. В некоторых случаях телевизоры могут сами перезагружаться.

Видео дня

Дополнительные данные из отзывов и независимых тестов показывают, что операционная система Vizio также оставляет желать лучшего. Специалисты отмечают медленную работу и регулярные баги.

В период расцвета Vizio конкурировал с такими брендами, как Hisense и TCL, предлагая сопоставимое качество за меньшую стоимость. Однако с 2020 года развитие компании заметно замедлилось. В 2022 году вышло лишь несколько моделей среднего уровня, а в 2023 – всего две новые QLED-модели.

В 2026 году компания представила серию Mini LED Quantum, которая позиционируется как одна из самых доступных mini-LED-телевизоров на рынке. Но эксперты считают, что это может быть уже запоздалой попыткой вернуть позиции.

Тем временем конкуренты продолжают активно развиваться. Hisense и TCL предлагают все более продвинутые модели даже в бюджетном сегменте, а крупные бренды вроде Samsung и LG сделали современные технологии – такие, как mini-LED и HDMI 2.1 – более доступными.

Например, 65-дюймовый Hisense U6 стоит около $580, что немного дороже аналогичного Vizio Quantum Series за $500. Однако он предлагает поддержку HDMI 2.1, частоту обновления 144 Гц и операционную систему Fire TV для потоковых сервисов. В итоге, несмотря на более высокую цену, он обеспечивает более современный и удобный пользовательский опыт, особенно для игр и динамичного контента.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших телевизоров для светлых комнат. При выборе такой модели стоит ориентироваться на модели с высокой яркостью, хорошей защитой от бликов и современными технологиями подсветки.

Также пользователям рассказывали, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Вас также могут заинтересовать новости: