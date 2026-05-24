Мини-пиццы из школьного буфета можно приготовить в домашних условиях.

Школьная пицца - это легендарная выпечка из детства, которая продавалась во всех буфетах. Конечно, этот рецепт имеет мало общего с итальянской классикой, но это не помешало ему стать всеобщим любимцем. Выпечка продавалась удобными небольшими порциями, давая энергию на весь учебный день. Многие люди даже спустя десятилетия помнят сочетание пышного теста и сытной начинки. К счастью, блюдо несложно повторить дома.

Пицца как в школе школьной столовой - рецепт

В отличие от классической итальянской пиццы, эта выпечка подается на пышной плотной основе. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, которые придутся вам по вкусу. Но именно пицца как в школе с майонезом и вареной колбасой покорила миллионы.

Готовится легендарная мини-пицца как в школьной столовой из таких ингредиентов:

четыреста граммов муки;

одно яйцо;

сто пятьдесят граммов молока;

тридцать граммов маргарина или сливочного масла;

пакетик сухих дрожжей;

столовая ложка сахара;

щепотка соли;

триста граммов вареной докторской колбасы;

двести пятьдесят граммов сыра;

сто граммов кетчупа;

сто граммов майонеза.

Данного количества продуктов хватит примерно на 6-7 изделий.

Масло или маргарин заранее достаньте из холодильника и размягчите. В теплое (но не горячее) молоко всыпьте дрожжи и сахар. Оставьте опару настаиваться 10 минут. Затем вмешайте в нее яйцо, соль и муку. Замешивайте руками мягкое эластичное тесто, пока оно не соберется в гладкий ком. В процессе вымешивания добавьте мягкое масло. Оставьте массу на час в теплом месте, чтобы хорошо поднялась.

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку: нарежьте кубиком колбасу и натрите сыр с помощью крупной терки. При желании можно также взять помидоры, соленый огурец и лук.

Духовку поставьте разогреваться до 190°. Разделите тесто на 6-7 одинаковых частей и скатайте в шарики. Выложите на противень с пергаментом. В центре каждого сделайте углубление стаканом. У вас должны получиться приплюснутые изделия с высокими бортиками, размером как пицца из школьной столовой.

В углубление выложите кетчуп и колбасу, посыпьте сыром. Выпекается пицца школьная примерно 20 минут, пока края не зарумянятся, а сыр не расплавится. Готовые изделия украсьте сеточкой майонеза и при желании посыпьте зеленью.

