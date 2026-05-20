Хрен может оказаться не только полезным растением для кухни, но и естественным способом отпугнуть кротов и клещей без "химии".

Весна и лето открывают сезон отдыха на природе, однако именно в этот период садоводы чаще всего сталкиваются с кротами и клещами. Эти вредители не только портят внешний вид газонов и грядок, но и могут переносить опасные заболевания.

Обычно для борьбы с ними используют химические средства, но существует и более естественный способ – посадка одного растения, которое помогает отпугивать как кротов, так и клещей. Разберемся, какие растения помогают от клещей, если высадить их на участке.

Что делать, чтобы на участке не было клещей и кротов – советы садоводам

Речь идет об обыкновенном хрене: он неприхотлив, быстро разрастается и дает плотные кусты крупных зеленых листьев. Несмотря на то, что в природе его часто считают сорняком, из всех, какие растения отпугивают клещей и кротов, хрен – наиболее эффективен.

Основной механизм его действия связан с содержанием так называемых изотиоцианатов – эти летучие сернистые соединения выделяются из корней при росте и повреждении растения. Крот, ориентирующийся преимущественно на обоняние, избегает таких зон и меняет направление своих ходов.

Поэтому хрен желательно высаживать по периметру участка, вдоль заборов и вокруг грядок, формируя своеобразную защитную линию.

Ищете, какие растения ненавидят клещи? Хрен пригодится и для этого. Сенсорные органы этих насекомых воспринимают запах хрена как сигнал опасной среды, из-за чего они избегают участков, где он растет. Особенно это важно в местах отдыха – возле террас, беседок и дорожек.

Помимо защиты от вредителей, хрен обладает и фитосанитарными свойствами. Он снижает риск грибковых заболеваний у плодовых деревьев и может использоваться в виде настоев и отваров для опрыскивания растений. Такие растворы помогают в профилактике болезней и частично отпугивают насекомых-вредителей.

Самый эффективный способ избавиться от кротов – как высаживать хрен

Размножают хрен корневыми черенками, высаживая под углом 30–45 градусов и заглубляя верхнюю часть примерно на 3 см. Для большей эффективности растения можно посадить рядами с интервалом 30–40 см.

При этом важно иметь в виду, что хрен очень агрессивно разрастается и может быстро занять большую площадь, поэтому его рост нужно контролировать, например, сажая в ведра без дна.

Хрен лучше всего растет в полутени, на плодородной и умеренно влажной почве. Он хорошо соседствует с плодовыми деревьями, картофелем и бобовыми культурами, также защищая их от ряда болезней и вредителей.

При этом не рекомендуется высаживать его рядом с капустными культурами, поскольку у них общие вредители и болезни, которые, в таком случае, могут быстро распространиться между посадками.

Таким образом, необязательно знать, какие растения отгоняют клещей, а какие – от кротов: для этих целей достаточно посадить вокруг дома один единственный хрен и он поможет снизить количество вредителей.

