Нашелся лучший способ очистки запыленных жалюзи: 10 минут и готово

На помощь пришел новый вирусный метод из социальных сетей.

Когда дело доходит до уборки, в доме есть определенные места, к которым вы можете относиться по принципу "с глаз долой, из сердца вон". К примеру, если вы не видите пыль или мусор вживую, вам может быть гораздо проще оправдать откладывание процесса уборки.

Одно из таких ужасных мест? Жалюзи. Стирание пыли с каждой отдельной планки – это нудное и требующее много времени занятие, поэтому это сочетание обычно вряд ли доставляет вам удовольствия во время уборки. К счастью, интернет полон лайфхаков для уборки, и существует один одобренный экспертами метод, который значительно сокращает количество времени, необходимое для очистки жалюзи, пишет Real Simple.

Он включает в себя всего один проверенный кухонный прибор: пару щипцов.

Видео дня

Пообщавшись с экспертом по уборке, журналисты проверили этот лайфхак сами, чтобы увидеть, соответствует ли он шумихе в социальных сетях. Вот как работает этот метод, а также советы и хитрости от профессионала, которые сделают процесс еще проще.

Как очистить жалюзи с помощью щипцов

Подготовка к этому вирусному лайфхаку не могла бы быть проще. Чтобы начать, выполните следующие шаги:

Возьмите пару щипцов. Имейте в виду, что пара меньшего размера может подойти лучше, в зависимости от ваших жалюзи. Оберните их салфетками из микрофибры, влажными салфетками или даже старой парой носков. Закрепите каждую сторону резинкой. Обхватите планку, убедившись, что щипцы прижаты к верхней и нижней частям. Проведите по каждой планке, сжимая щипцы, чтобы собрать пыль с обеих сторон одновременно.

"Использование щипцов, обернутых салфетками из микрофибры, позволяет очищать обе стороны планки жалюзи одновременно, что сокращает время уборки наполовину. Это особенно полезно для горизонтальных жалюзи, где пыль имеет тенденцию оседать поверх каждой планки", – подчеркнула Бекки Рапинчук, эксперт по уборке и основательница Clean Mama.

Как это сработало

Автор опробовала этот метод в своей спальне, где у нее есть два больших окна с жалюзи. Пара щипцов, которую она использовала, оказалась меньшего размера, что на самом деле хорошо подошло для того, чтобы протиснуться вокруг каждой планки. Она обернула салфетку из микрофибры вокруг каждой стороны, закрепив каждую резинкой для волос.

Из-за того, какими громоздкими выглядели салфетки из микрофибры, когда их обернули вокруг щипцов, она переживала, что они могут не поместиться вокруг каждой планки. Однако автор смогла зажать щипцы вокруг каждой планки и с легкостью провести от одной стороны к другой.

После очистки всего нескольких планок уже можно было видеть, как много пыли собирается на салфетках из микрофибры. В зависимости от того, насколько запылены жалюзи, эксперты рекомендуют периодически стряхивать пыль в мусорное ведро или держать поблизости дополнительные салфетки или тряпки, чтобы менять их по мере необходимости.

Даже с учетом времени, которое потребовалось на удаление пыли между планками, автор смогла управиться с каждым окном менее чем за 10 минут, что, возможно, стало личным рекордом.

Профессиональные советы по очистке жалюзи

Метод с щипцами довольно прост сам по себе, но есть несколько профессиональных советов, которые следует иметь в виду, чтобы сделать процесс еще проще.

Используйте резинки: "Закрепите салфетки на щипцах резинками, чтобы они не соскальзывали во время работы", – объяснила Рапинчук.

Нанесите универсальное чистящее средство: Выведите этот метод на новый уровень, распылив универсальное чистящее средство на жалюзи или на салфетки из микрофибры перед тем, как протирать каждую планку.

Очищайте сверху вниз: "Начинайте сверху и продвигайтесь вниз, чтобы не заносить пыль на уже очищенные планки", – подчеркнула Рапинчук.

Ранее УНИАН сообщал, что добавить в воду для мытья, чтобы окна были чистыми целый месяц - даже пыль не "сядет".

Вас также могут заинтересовать новости: