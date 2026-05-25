Где в Украине разогреет до +30: прогноз погоды на 26 мая

Во вторник возможны порывы ветра 15–20 метров в секунду.

В Украине во вторник, 26 мая, прогнозируют переменную облачность, без осадков, за исключением некоторых регионов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По его данным, днем местами небольшой кратковременный дождь возможен только в северных, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11...16°; днем 21...26°, в Закарпатье до 30°, на востоке и северо-востоке страны 17...22°", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области

В столице 26 мая гидрометцентр прогнозирует переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщили синоптики.

Отдельно гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева: днем 26 мая вероятны порывы ветра 15-20 м/с.

"Уровень опасности – желтый. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – подчеркнули синоптики.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Наталья Диденко назвала главную особенность погоды в Украине во вторник, 26 мая. По ее данным, характерной чертой погоды в этот день станет порывистый, иногда даже сильный северо-западный ветер. Что касается температуры, то вторник ожидается синоптически неоднородным, сообщила она. В Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях воздух будет свежим, в течение дня всего +17...+19 градусов. В Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье +25...+28 градусов. В большинстве западных областей ожидается +23...+26 градусов, на остальной территории - +20...+24.

