Рассказываем, какую подкормку любит черная смородина во время цветения.

Цветение смородины - один из самых важных периодов для будущего урожая. Именно сейчас решается, сколько ягод завяжется на кустах и какими они будут. Но многие дачники в это время совершают ошибки: одни слишком активно обрабатывают кусты химией, другие - вовсе оставляют смородину без подкормок. Рассказываем, чем подкормить смородину во время цветения и как помочь кустам без вреда для урожая и пчел.

Подкормка смородины народными средствами

Опытные дачники говорят, что всего одна подкормка смородины весной народными средствами помогает удержать завязь, привлечь пчел и сделать кисти буквально усыпанными ягодами. Вот что они советуют использовать.

Бор

Если говорить о том, чем подкормить смородину весной, то ей особенно нужен бор, а не азот. Именно бор помогает пыльце нормально прорастать и удерживает будущую завязь на кистях. Если бора не хватает, цветки могут осыпаться, а ягод на кустах будет заметно меньше.

Для опрыскивания готовят простой раствор: 2-3 г борной кислоты разводят в небольшом количестве горячей воды, а затем объем доводят до 10 л воды.

Опрыскивать кусты лучше вечером или в пасмурную, но сухую погоду. Струю направляют в первую очередь на цветочные кисти. На ярком солнце капли воды могут повредить нежные лепестки.

Сироп для пчел

В прохладную и пасмурную погоду пчелы летают хуже, а без хорошего опыления часть цветков остается пустой. Поэтому некоторые дачники используют "сладкий туман".

Для этого на 10 л воды добавляют 1-2 ст. л. сахара, меда или старого варенья.

Раствор распыляют по кустам мелким туманом. Сладкий запах привлекает пчел, и они активнее опыляют цветки.

Мочевина

Азотные подкормки во время цветения используют только в крайнем случае - например, если резко похолодало и температура опустилась ниже +10 градусов. В такой ситуации кусты могут начать сбрасывать бутоны.

Для поддержки растения готовят слабый раствор: 1 ст. л. мочевины на 10 л воды.

Опрыскивают только листья и очень тонким распылением. Слишком большое количество азота в этот период опасно: смородина начнет активно наращивать зелень вместо тго, чтобы формировать ягоды.

Самым удачным временем для обработки считается момент, когда на кистях уже раскрылось около половины цветков. Кстати, обработку борным раствором можно повторить через несколько дней - это помогает поддержать основную волну цветения и улучшить образование завязи.

Важно также напомнить и о том, что нельзя делать во время цветения:

использовать инсектициды, даже если появилась тля или другие вредители – "химия" может погубить пчел и шмелей, без которых не будет нормального опыления;

поливать кусты большими дозами навоза, травяных настоев и других азотных подкормок - избыток азота заставляет смородину наращивать листья вместо ягод, из-за чего завязь может осыпаться;

проводить слишком агрессивные обработки по солнцу - капли на цветках способны вызвать ожоги лепестков.

Борьбу с вредителями и активные азотные подкормки лучше переносить либо на период до цветения, либо уже после него.

