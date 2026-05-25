Православный праздник сегодня называют в народе Карп Карполов - говорят, в этот день рыба сама идет в руки.

26 мая православная церковь в Украине чтит память апостолов от семидесяти - Карпа и Алфея.

В народном календаре день издавна называют Карповым.

Какой церковный праздник сегодня в новом православном календаре

26 мая Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память двух апостолов из числа семидесяти - Карпа и Алфея.

Оба были учениками Иисуса Христа, однако сведений об их жизни сохранилось немного. Известно, что Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Карп - близким соратником апостола Павла, сопровождал его в миссионерских путешествиях и помогал в проповеди.

Однажды Павел забыл у Карпа свои книги и священническое облачение - и усмотрел в этом знак: Карпа рукоположили в епископы города Берия Фракийская. Но обстоятельства гибели Карпа история не сохранила.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 26 мая чтят преподобномученика Макария, архимандрита Каневского и Овручского, и вспоминают перенесение его мощей – ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, об обычаях и запретах даты.

Традиции 26 мая, что нельзя делать сегодня

К апостолу Карпу обращаются с молитвами о выздоровлении, помощи в воспитании детей и улучшении отношений с родственниками. Считается, что святой помогает даже тем, кто уже потерял всякую надежду.

В народе 26 мая называют Карпов день, или Карп Карполов. Считается, что в это время карпы сами идут в руки, поэтому в старину мужчины с утра отправлялись на рыбалку. Половину улова по традиции раздавали нуждающимся - щедрость в этот день притягивает удачу и деньги. Ранее мы также публиковали лунный календарь рыбака в мае - когда будут удачные и неудачные дни.

Также на Карпа было принято приглашать в дом печника - наши предки с умом готовились к зиме еще в начале теплого сезона. Один из обычаев дня: нужно встать возле цветущего шиповника и подышать его ароматом - это прибавит сил и здоровья на весь день.

В этот день церковь не приветствует ругань, злость, зависть и жадность. Отказывать в помощи тому, кто просит, также не следует.

Народные запреты дня:

нельзя долго спать и лениться - проспишь удачу и везение;

не следует пересаживать цветы и растения - не приживутся;

нельзя давать деньги в долг - Карпов день плох для любых денежных дел.

Также не советуют убирать в доме после заката - говорят, вместе с мусором вынесешь домового и удачу.

Народные приметы о погоде 26 мая

Приметы Карпова дня связаны прежде всего с водоемами и их обитателями, но есть и другие:

утки ныряют и плещутся - скоро пойдет дождь;

раки выползли на берег - жди ненастье;

комары роятся - погода будет хорошей;

с утра слышна кукушка - к жаре;

рябина густо покрылась цветом - урожай овса будет богатым.

Самая яркая примета дня: если на грядках и в лесу много щавеля - лето будет теплым.

У кого именины 26 мая

День ангела сегодня отмечают Александр, Давид, Карп, Георгий, Макар, Иван и Елена.

Считается, что рожденные в этот день - люди слова и поступка. Они не торопятся с решениями, долго взвешивают каждый шаг, но уж если решились, не отступят. Амбициозность помогает им идти к цели там, где другие сдаются. На таких людей можно положиться - и в жизни, и в деле.

