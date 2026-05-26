В начале 2026 года россиянам стали чаще выдавать 'мобилизационные предписания', – СМИ

В основном эти повестки приходят резервистам, которых вызывают для "уточнения данных".

В начале 2026 года российские граждане стали чаще получать"мобилизационные призывы" при посещении военкоматов, куда их вызывают для "уточнения данных", или по электронным повесткам, сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные статистики поисковых запросов в Google и Яндексе, а также на информацию от юристов.

В частности, с конца марта Google начал фиксировать всплеск запросов по ключевым словам "мобилизационная повестка", а уже в начале апреля – был пик по количеству.

Согласно Google Trends, статус "суперпопулярных" запросов получили фразы: "вклеили мобилизационную повестку", "сколько действует мобилизационная повестка", "красная мобилизационная повестка".

Видео дня

В то же время, "Яндекс" Wordstat зафиксировал поисковые запросы россиян по поводу "мобилизационных приказов" еще с осени 2025 года. Затем был почти 4-кратный скачок таких запросов зимой и в начале весны. Буквально в январе этого года запрос фиксировался на уровне 10 тысяч, а уже в апреле около 40 тысяч.

Издание отметило, что "мобилизационное предписание" выдают на основании решения муниципальной призывной комиссии. В нем содержится инструкция, что должен сделать человек в случае объявления мобилизации, а именно – куда и когда явиться, и что взять с собой. Как правило, предписание вклеивают или вкладывают в военный билет.

Отмечается, что в основном эти повестки приходят запасникам, которых вызывают для "уточнения данных". Уже во время явки им пытаются вклеить мобилизационную повестку, уговорить вступить в резерв или же подписать контракт с армией РФ.

Проект "Идите лесом" в феврале этого года написал о том, что у сотрудников одной из крупных компаний изъяли военные билеты с последующей выдачей повесток и предложением о "вклеивании мобилизационного приказа".

Как рассказал изданию один из призывников, российские военкоматы сейчас работают по командам, проверяют всех, а также добавляют в группу тех, кто "может быть полезен для армии", называя это "подготовкой к всеобщей мобилизации и отбором кандидатов".

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел РФ анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранцев, в частности, персонал дипломатических миссий, покинуть столицу Украины. В заявлении указывается, что "удар" по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области "переполнил чашу терпения". Жителям столицы в МИД РФ "посоветовали" не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Также мы писали, что в статье Bild говорится, что Кремль не отказывается от своих планов по захвату всего Донбасса. Издание не исключает, что РФ уже подготовила план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом. Австрийский военный эксперт Маркус Райснер в беседе с журналистами заявил, что Россия усиливает давление на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. Райснер пояснил, что целью РФ является нападение на Украину в местах, где ее оборона ослаблена. Тогда она будет вынуждена перебросить войска на север, а России в таком случае будет легче атаковать и захватить Донецкую область.

Вас также могут заинтересовать новости: