Летний Николай – один из важнейших православных праздников второй половины весны.

В весенне-летнем церковном цикле особое место занимает день, связанный с перенесением мощей святителя Николая Чудотворца из города Мир в Бари. Этот день чествования одного из самых известных христианских святых называют Летним Николаем или Николаем Весенним.

Разберемся, когда он отмечается по новому церковному стилю, а также какие традиции с ним связаны и чего в этот день стараются избегать.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец, также известный как Николай Угодник, издавна занимает особое место в народном почитании и считается одним из самых любимых святых, особенно для славян.

Еще при жизни он прославился милосердием, спокойным характером и умением примирять людей. Ему приписывали помощь тем, кого несправедливо обидели или осудили, поддержку кающихся, а также покровительство путешественникам, морякам, земледельцам, пчеловодам и детям. К нему часто обращались с просьбами о защите и удаче в пути.

Жил он в III–IV веках в Малой Азии в зажиточной христианской семье. С ранних лет он посвятил себя вере, много времени проводил в молитве и изучении Священного Писания. Оставшись без родителей, он раздал свое имущество нуждающимся и полностью посвятил себя служению Богу.

Особую популярность приобрела легенда о его тайной помощи: Николай незаметно помог бедной семье, подбрасывая золото на приданое для дочерей. Этот сюжет лег в основу традиции тайных подарков и образа Санта-Клауса.

После смерти около 345 года его мощи стали одной из почитаемых христианских святынь. В XI веке их перенесли в итальянский Бари, где они находятся в базилике Святого Николая, тогда как часть реликвий осталась в Мирах и позже была перевезена в Венецию.

В народной культуре это событие связано с праздником Николая Весеннего, или Николая Летнего, который воспринимался как время наступления устойчивой теплой погоды и начала полевых работ.

Какого числа Летний Николай по новому календарю

В церковном календаре память святителя Николая отмечается несколько раз в год, но особенно выделяются две даты – весенняя (22 мая по старому стилю) и зимняя (19 декабря по старому стилю). После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь эти праздники сдвинулись на 13 дней раньше.

То есть, зимнего Николая теперь чествуют 6 декабря, а Николай Весенний приходится на 9 мая. В народе так и говорят: "Два Николая – один с травой, другой с морозом".

С Николая Весеннего, по народным наблюдениям, начинался стремительный рост травы. Лошадей выводили на ночной выпас, и после скудной зимы они постепенно набирались сил. Эта дата символизировала переход от тревожной зимы к более спокойному и сытому периоду.

Николай Летний – что можно делать

22 мая верующие традиционно отправляются в храм, где молятся святителю. К святому Николаю принято обращаться с молитвами о здоровье, благополучии в пути и защите в путешествии. Считается, что он помогает избежать бедности, несправедливых ситуаций и жизненных испытаний, а также особенно заботится об учениках.

В народной традиции существует множество молитв к Николаю Угоднику, обычно сначала читают "Отче наш", а уже потом обращаются к святому с просьбой.

В этот день также принято освящать воду в храме. Ей придают особое значение: используют для питья, считая, что она помогает при недугах, а также окропляют жилище для очищения и защиты.

В древности в день Николая Весеннего старались работать с пользой для дома и хозяйства: занимались уборкой, огородными делами и повседневными заботами. Однако чрезмерно тяжелого труда старались избегать.

Со днем Николая связывали и благоприятные события в личной жизни: его считали хорошим временем для свадьбы или помолвки, а заключенные союзы – крепкими и длительными.

В сельской традиции к этому времени начинали сажать картофель. После Николая Весеннего также разрешалось начинать купальный сезон – до этого времени купание считалось опасным.

Что нельзя делать в день Летнего Николая

В день святого Николая существует ряд запретов, которые в народной традиции считаются особенно важными. Один из главных – избегать грубых слов и сквернословия, поскольку это считается большим грехом.

Согласно поверьям, в этот день также не стоит:

оскорблять детей, пожилых людей – любые оскорбления могут обернуться болезнями;

причинять вред животным и даже убивать пауков – это может привести к денежным потерям;

выносить мусор после захода солнца – вместе с ним из дома может уйти достаток;

стричь волосы и ногти – чтобы не "сократить" себе жизнь;

отказывать в помощи нуждающимся – это приведет к финансовым трудностям;

брать или давать деньги в долг – вернуть их будет сложно.

Также в праздник не рекомендуют держать окна зашторированными – святитель Николай "заглядывает" в дом, чтобы увидеть, нужна ли помощь.

Николай Весенний – народные приметы

С этим днем связано немало погодных наблюдений:

дождь в день Николая Весеннего считается хорошим знаком – к щедрому урожаю;

ночью слышен раскат грома – скоро погода улучшится;

громко квакают лягушки – можно ждать богатого урожая овса;

если стоит прохладная погода – настоящее тепло наступит только к Троице.

В древности также говорили, что после Николая Весеннего еще может быть двенадцать холодных утр – вплоть до Семенова дня 1 сентября.

