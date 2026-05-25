Доллар отошел от рекорда, а евро вырос: официальный курс валют на 26 мая

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,24 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,26/44,29 грн/долл., а к евро – 51,53/51,56 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 мая снизился на 1 копейку и составлял 44,44 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,94 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составлял 51,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,05 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался без изменений и составлял 44,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 51,75 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

