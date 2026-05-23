Чтобы сезон ловли карася в июне начался удачно, подготовьте правильную приманку.

В конце мая и в июне в Украине начинается сезон жора карася. Рыба заканчивает нерест и становится очень голодной, охотно набрасываясь на приманки рыбаков. Именно сейчас появляется хороший шанс поймать особенно крупный экземпляр. Чтобы этого добиться, нужна не только хорошая "точка", но и правильная прикормка на карася - далеко не каждое угощение будет ему по вкусу.

На что лучше всего клюёт карась в июне

Среди рыболовов карась считается одновременно неприхотливой и непредсказуемой рыбой. С одной стороны, он клюёт почти на все - ему по душе как черви, так и растительная пища. С другой стороны, невозможно заранее предсказать, какая именно приманка на карася сработает сегодня. Даже одинаковая смесь может по-разному работать в разные дни.

Тем не менее среди рыбаков сложилось несколько правил о том, какую наживку больше всего любит карась. Чтобы рыбалка прошла удачно, рекомендуется не останавливаться на какой-то одной прикормке, а взять побольше разной еды. Пробуйте насаживать на крючок разные закуски и смотреть, на что охотнее клюет рыба. Если хотите приманить более крупные особей и отбраковать "мелочь", наживку лучше делать покрупнее, примерно размером с грецкий орех.

Видео дня

Открывает список того, на что клюет карась в июне, стандартная и всегда актуальная приманка - дождевые черви, мотыли и опарыши. Такая прикормка должна быть в арсенале любого рыбака. Однако одними червями ограничиваться не стоит, ведь часто с наступлением жары караси больше предпочитают растительный корм.

Консервированная кукуруза отлично привлекает рыбу насыщенным запахом и ярким цветом. Некоторые рыбаки нанизывают на крючок "бутерброд" из нескольких зерен и опарыша.

Хорошая самодельная приманка на карася летом готовится из смеси каш. Для этого берут перловку, горох и пшено. Варят до готовности, остужают и смешивают со жмыхом от подсолнечника и нерафинированным подсолнечным маслом. Многие рыбаки отмечают эффективность такой подкормки - наживка не успевает задержаться на крючке, а рыба ловится особенно крупная. Помимо карася, на такую кашу хорошо реагирует лещ, карп, плотва и линь.

Также рыбакам стоит знать о том, какой запах больше всего привлекает карася. Опытным путем замечено, что данная рыба охотнее поедает корм с запахом корицы, аниса, чеснока, укропа и подсолнечного жмыха. Выбранную приманку, например, кашу или тесто, можно сдобрить одним из этих ароматизаторов.

Для удачной рыбалки забрасывать удочку рекомендуется ранним утром, до наступления жары. Лучше всего подойдут неглубокие участки берега с густой растительностью. Опытные рыбаки всыпают приманку в выбранный участок за 2-3 дня до ловли, чтобы рыба привыкла кормиться в этом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: