Плодоношение груши напрямую зависит от правильного выбора места посадки.

Ошибки на этапе посадки часто приводят к слабому развитию садовых деревьев и низкому урожаю, поэтому важно заранее оценить условия участка и создать для саженца максимально благоприятную среду.

Рассмотрим, как правильно посадить грушу на участке и какие факторы будут больше всего влиять на ее дальнейший рост.

Где лучше всего сажать грушу – условия выбора места

Посадку лучше проводить весной, чтобы саженец успел укорениться и окрепнуть до зимы. При этом яму лучше подготовить пораньше, примерно за одну-две недели, чтобы почва успела осесть и структура стабилизировалась.

Груше нужно большое количество света, поэтому лучше всего подойдет открытый участок без затенения. Размещайте дерево так, чтобы солнце освещало дерево большую часть дня, иначе закладка цветочных почек будет слабой, а плодоношение – непостоянным.

Также в том, где посадить грушу на участке, следует учитывать защиту от сильного ветра – он ломает молодые побеги и снижает качество опыления. Для этого можно использовать забор или постройки, не создавая при этом плотной тени.

Особое внимание стоит уделить влаге: избегайте низин и мест, где застаивается вода после дождей или таяния снега. Корневая система груши плохо переносит переувлажнение, поэтому при высоком уровне грунтовых вод желательно заранее вырыть дренаж или формировать посадочный холм.

Почва должна быть рыхлой и плодородной, лучше всего подходит легкий суглинок с нейтральной реакцией. На тяжелых или бедных грунтах подготовьте посадочную яму с перегноем, золой и торфом, чтобы создать питательную и воздухопроницаемую среду для корней.

Какое соседство любит груша – чем ее окружить

Грушу часто высаживают рядом с яблоней, поскольку эти деревья хорошо уживаются друг с другом. А вот соседства с вишней лучше избегать: у культур есть общие заболевания, которые могут быстрее распространяться по саду.

Особенно нежелательно сажать грушу рядом с можжевельником. Он нередко становится источником ржавчины – грибкового заболевания, поражающего листья и постепенно ослабляющего дерево.

После посадки груше нужен регулярный, но умеренный полив: обычно достаточно хорошо увлажнять почву раз в неделю, особенно в первый сезон.

Приствольный круг стоит мульчировать, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. При этом в первый год лучше не злоупотреблять удобрениями, чтобы дерево направляло силы на развитие корневой системы.

Для формирования крепкой кроны и повышения зимостойкости в конце лета молодым побегам желательно прищипывать верхушки. Такой прием помогает древесине лучше вызревать и снижает риск подмерзания.

Зная, где нельзя сажать грушу и как за ней ухаживать, вы поможете дереву быстрее прижиться, сформировать устойчивую крону и долгие годы стабильно плодоносить.

