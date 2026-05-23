Есть несколько способов, как избавиться от слизней на огороде и в саду, не навредив растениям, животным и окружающей среде.

Слизни - это слизистые моллюски без раковины, которые пробираются на грядки и клумбы, чтобы полакомиться вашими растениями. Да, кто-то считает их полезными: они служат кормом для птиц и жуков, перерабатывают опавшие листья и навоз. Но желание дачников держать этих непрошеных гостей подальше от любовно ухоженного сада вполне понятно.

Рассказываем, как бороться со слизнями на огороде и в саду, чтобы защитить урожай и сохранить растения здоровыми.

Как прогнать слизней с огорода и сада - экологичные методы

Первый порыв - рассыпать химические гранулы от слизней. Но они опасны для дикой природы, домашних животных и окружающей среды в целом. К счастью, есть экологичные альтернативы, пишет издание Country Living.

Овсяные хлопья

Звучит неожиданно, но обычная овсянка из супермаркета - неплохое оружие против слизней.

Насыпьте горстку сухих хлопьев в тенистом уголке участка: запах крахмала манит вредителей не хуже любой приманки, зато цветы, фрукты и овощи остаются нетронутыми.

Только не сыпьте слишком много - мокрая овсяная каша привлечет уже грызунов. И после каждого дождя обновляйте подсыпку: намокший овес свое дело не сделает.

Ловушки из цитрусовых корок

Возьмите половинку апельсина, грейпфрута или дыни, выскоблите мякоть и положите корку срезом вниз в сыром затенённом месте - слизни такие уголки обожают. Расставьте несколько штук по грядкам и клумбам, оставьте на ночь, а утром проверьте.

Сколько непрошеных гостей соберётся под корками за одну ночь - увидите сами.

Правильный выбор растений

Проще всего не воевать со слизнями, а просто не сажать то, что они едят.

Наперстянка, фенхель, скабиоза, львиный зев - все это вредители обходят стороной.

С картофелем тоже можно перехитрить: ранние сорта слизни почти не трогают, а, например, такие сорта, как "Санте", и вовсе считаются среди огородников самыми надежными в этом плане.

