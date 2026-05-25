Разбираемся, кто подлежит мобилизации в Украине в июне и ожидаются ли изменения в процессе призыва.

Военное положение и мобилизация продлены до 2 августа 2026 года - Верховная Рада проголосовала за это 28 апреля. Правила призыва при этом не меняются - действуют те же нормы, что и раньше.

Рассказываем, как проходит мобилизация в Украине сегодня: кого призывают в первую очередь, какой возраст считается призывным и какие изменения сейчас обсуждаются.

Со скольки лет мобилизация в Украине

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет призывной возраст в Украине 2026 как диапазон от 18 до 60 лет- именно этот возраст мобилизации в Украине закреплен законодательно. Однако на практике все решает не возраст, а статус - то есть, ключевое понятие здесь "военнообязанный".

Что это значит: мужчины до 25 лет, которые никогда не служили и не состоят в запасе, считаются призывниками - и под мобилизацию не подпадают. Их можно привлечь только добровольно, по контракту (Контракт 18-24).

Могут ли мобилизовать до 25 лет если служил? Да, если молодой человек уже проходил службу или имеет военную подготовку - он автоматически становится военнообязанным, и повестку ему могут вручить даже раньше 25 лет.

На практике же именно 25 лет - это реальная нижняя граница мобилизации: с этого возраста мужчина по умолчанию входит в категорию военнообязанных и может быть призван, если нет отсрочки или освобождения от службы.

Верхняя граница тоже не такая однозначная. Для большинства она составляет 60 лет, однако для высшего офицерского состава призывной возраст в Украине - до 65 лет. Другие мужчины старше 60 лет при желании вправе продолжить службу на контрактной основе (Контракт 60+) - если есть соответствующее решение командования.

Призыв с 1 июня - кого сейчас могут мобилизовать

С 1 июня правила мобилизации в Украине остаются без изменений - военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 2 августа 2026 года. Новых норм не вводилось, и этот процесс по-прежнему регулируется действующим законодательством.

Кого мобилизуют в первую очередь:

мужчин в возрасте 25-60 лет без военного опыта, при условии отсутствия проблем со здоровьем, отсрочки или брони - это основная категория призыва;

мужчин 18-60 лет, которые уже проходили службу или имеют статус военнообязанных, в том числе офицеров запаса - если они признаны годными и не имеют отсрочки;

граждан, ранее снятых с воинского учета по состоянию здоровья, но впоследствии признанных годными по результатам повторной военно-врачебной комиссии, а также лиц со статусом "ограниченно годен" (статус был упразднен), если медкомиссия допускает к службе.

Таким образом, ключевыми факторами остаются не только возраст, но и военный статус, состояние здоровья и отсутствие законных оснований для освобождения от службы.

Параллельно с действующими правилами мобилизации власти готовят ввести несколько важных изменений.

Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военнослужащие, уволенные со службы, получат отсрочку от повторного призыва пропорционально количеству дней, проведенных на фронте. Механизм уже определен военным командованием, его практическая проработка продолжается на уровне бригад. Завершить подготовку решений планировалось до конца мая.

Кроме этого, как сообщал ранее УНИАН, ТЦК могут стать "Офисами Резерва+".

В Минобороны рассматривают возможность трансформировать территориальные центры комплектования в "Офисы Резерва+" с двумя отдельными подразделениями: офисами комплектования - для учета военнообязанных, рекрутинга и оформления на службу, и офисами сопровождения - они будут отвечать за социальные вопросы: компенсации раненым и выплаты семьям погибших.

Проект пока находится на стадии обсуждения и не закреплен ни в законопроектах, ни в постановлениях.

