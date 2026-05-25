Цены на премиальный бензин преодолели психологическую отметку: сколько стоит топливо на АЗС

В некоторых сетях стоимость топлива выросла на 1 гривню.

Средние цены на бензин на АЗС 25 марта выросли. Стоимость премиального бензина марки А-95 достигла максимума с начала войны на Ближнем Востоке, а средняя стоимость автогаза и дизельного топлива снизилась. Как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95",

Отмечается, что средняя стоимость премиального 95-го бензина впервые с начала войны на Ближнем Востоке превысила 80 гривень за литр. За выходные стоимость топлива выросла на 55 копеек – до 80,02 гривни за литр. Обычный 95-й за выходные прибавил 22 копейки, подорожав до 75,79 грн/литр. В отдельных сетях стоимость топлива выросла на 1 гривню.

Средняя стоимость дизельного топлива 25 мая снизилась на 31 копейку – до 86,99 гривни за литр, а автогаза – на 36 копеек – до 47,03 грн/л. Отдельные сети "урезали" со средних ценников на автогаз сразу 1 гривню.

Цены на бензин

Дешевле всего бензин марки А-95 в первый рабочий день недели продают в сети Brent Oil. Средняя цена здесь – 68,85 грн/л. По сравнению с 22 мая стоимость топлива на АЗС сети выросла на 1 гривну. Также на гривню подорожал 95-й на АЗС "Укрнафта". Дороже всего 95-м заправляют в сетях ОККО и WOG – 79,90 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 77,40 грн/л;

"Укрнафта" – 74,90 грн/л;

SOCAR – 78,90 грн/л;

KLO – 73,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 72,40 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом 25 мая заправляют в сети АЗС "Фактор" – 81,5 гривни за литр. По сравнению с 22 мая сеть "скинула" со среднего ценника на топливо 50 копеек. Дороже всего в первый рабочий день недели дизелем торгуют в сети Motto, по средней цене 91,48 грн/л. Большинство популярных сетей стоимость дизеля не меняли. В то же время "БРСМ-Нафта" "скинула" 71 копейку.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG – 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 83,23 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз в первый рабочий день недели продают в сети "Кворум" – 44,48 грн/л, а самый дорогой – в сети Motto по цене 52,98 грн/л. Большинство популярных сетей ценники на автогаз не изменили. Вместе с тем, средняя стоимость топлива в сетях UPG и "Укрнафта" снизилась на 1 гривню, а на АЗС "БРСМ-Нафта" - в среднем на 31 копейку.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,90 грн/л;

"Укрнафта" – 45,90 грн/л;

SOCAR – 48,47 грн/л;

KLO – 47,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,28 грн/л;

ОKKO – 48,90 грн/л;

WOG – 48,90 грн/л.

Цены на нефть и стоимость топлива на АЗС – последние новости

25 мая цены на нефть обвалились до двухнедельного минимума на фоне ожиданий мирного соглашения между США и Ираном.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ожидает, что стоимость бензина и дизеля на АЗС Украины может снизиться на 5-6 гривень в случае дальнейшего падения цен на "черное золото".

