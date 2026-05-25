Более 120 футбольных полей: ВСУ совершили один из самых дальних выстрелов из танка

Экипаж демонстрировал работу итальянской боевой машины B1 Centauro.

Украинский экипаж боевой машины B1 Centauro заявил о чрезвычайно дальнем попадании по российским позициям - цель была поражена на расстоянии почти семи миль, что стало одним из самых дальних выстрелов из танковой пушки за время полномасштабной войны, пишет Business Insider.

Говорится, что наводчик 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Хиля" рассказал об этом в эфире Army TV: "Самый дальний выстрел у меня был из закрытой позиции. Это было 11 километров. На дистанции 11 100 метров я прямым попаданием поразил здание, где они сидели".

Как отмечают аналитики Business Insider, стрельба с закрытой позиции означает, что экипаж фактически использовал танковую пушку по принципу артиллерии - ведя огонь из укрытия по цели, которую не видно непосредственно.

Видео дня

Дистанция в 11,1 километра - это примерно 6,9 мили или длина более 120 футбольных полей. Экипаж демонстрировал работу итальянской боевой машины B1 Centauro - колесного истребителя танков с формулой 8×8. Говорят, что машина имеет более легкую броню, чем классический основной боевой танк, однако оснащена мощной 105-мм пушкой стандарта НАТО.

"Украинские военные и ранее сообщали об успешных выстрелах из танковых орудий на подобных дистанциях. Один из самых известных случаев произошел в 2022 году, когда экипаж украинского Т-64БВ заявил о поражении российского танка на расстоянии 10 600 метров", - добавляют эксперты.

Использование танковых орудий в качестве артиллерии стало значительно более распространенным из-за насыщения поля боя дронами. Беспилотники способны легко обнаруживать и атаковать слабые места бронетехники, что делает прямые танковые дуэли крайне опасными.

"Сейчас, чтобы выйти на бой танк против танка, нужно сначала пройти через огромное количество FPV-дронов и различных "Молний". Это очень сложно. А вот из закрытых позиций машина работает очень точно", - объяснил командир B1 Centauro с позывным "Директор".

FPV-дроны - это беспилотники с управлением от первого лица, а "Молния" - баражирующие дроны-камикадзе авиационного типа, которые активно применяются на фронте.

B1 Centauro, который показали украинские военные, был оборудован дополнительной противодроновой защитой - металлическими решетками и сетками вокруг корпуса и башни, говорится в статье.

Эти итальянские колесные истребители танков, большинство из которых было произведено еще в 1990-х годах, впервые начали связывать с поставками в Украину в 2023 году. В открытых видео они появились в конце 2025 года в составе 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

При этом B1 Centauro имеет определенные ограничения для артиллерийской работы: его пушка может подниматься лишь примерно на 15 градусов, тогда как у самоходных гаубиц угол подъема обычно составляет 60-70 градусов, констатируют специалисты.

Танки на войне в Украине - что известно

Напомним, недавно украинские военные рассказали об итальянских колесных танках B1 Centauro, которые впервые появились на вооружении ВСУ в прошлом году. Однако лишь на днях появилась информация о тренировках этих машин из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Машина способна двигаться по асфальтовым и грунтовым дорогам со скоростью до 105 км/ч без необходимости использования тралов для транспортировки через населенные пункты. Оснащена 105-мм пушкой, боекомплект составляет 40 снарядов различных типов.

Вас также могут заинтересовать новости: