В Украину идет заметное потепление: синоптик назвал дату

В начале июня ожидается повышение температуры.

Конец весны и начало лета в Украине будут отмечены кратковременными дождями, но довольно прохладную воздушную массу сменит ощутимое потепление. Об этом в комментарии УНИАН сказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Отвечая на вопрос о последних днях мая, которые выпадают на выходные, он отметил, что на территорию Украины будет надвигаться область пониженного атмосферного давления с северо-востока. Она принесет кратковременные, недлительные осадки. Обходят они только западные области страны.

Температура, в частности, 31 мая ночью будет в пределах 5-12 градусов тепла, а днем – 13-20 тепла. Подобные показатели и довольно свежая воздушная масса будут сохраняться на территории Украины с 29 по 31 мая.

Как начнется лето

На вопрос о том, как начнется июнь, Семилит рассказал, что согласно предварительному прогнозу, в первые дни нового месяца, 1-4 июня, в большинстве областей Украины будут кратковременные дожди, преимущественно - в дневные часы.

В то же время немного потеплеет и немного повысятся значения температуры. "В ночные часы мы ожидаем 10-16 градусов, а дневные максимумы будут достигать 21-27 градусов. Уже будет тенденция к повышению температуры", – сказал синоптик и добавил, что это будет ощутимое потепление после довольно прохладной недели.

Будет ли лето в Украине очень жарким

Как сообщалось, американские ученые прогнозируют, что Землю может накрыть самый мощный климатический феномен за последние 150 лет – "супер" Эль-Ниньо, поэтому в Украине летом возможна жаркая погода.

Впрочем, Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра, заверил, что речь не идет ни о +50 градусах в тени в течение всего сезона, ни о катастрофической засухе. В то же время, по его словам, такие процессы способствуют температурным аномалиям, особенно зимой и летом.

