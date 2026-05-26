Произведенные в Европе дроны должны, прежде всего, укреплять обороноспособность Украины, – Le Monde

Группа экспертов в своей статье подчеркивает, что поддержка Украины и защита восточного фланга Европы являются частью одной стратегической необходимости.

От Украины до Ирана – недавние конфликты ввели мир в эру войны с использованием дронов - массово производимые, недорогие аппараты, которые применяются для перегрузки систем обороны, нанесения ударов по инфраструктуре и истощения противника, пишет коллектив экспертов по вопросам обороны и геополитики, среди которых генерал Венсан Деспорт и руководительница предприятия Анн Марлей в статье Le Monde.

В статье указывается, что каждую ночь сотни российских дронов атакуют города, объекты энергетики и Силы обороны Украины.

По словам европейского комиссара по вопросам обороны и космической политики Андрюса Кубилюса, к 2026 году Москва может иметь в своем распоряжении от 7 до 9 миллионов дронов, а к 2030 году – подготовить до 1,6 миллиона операторов.

Объясняется, что, учитывая такие масштабы, Европа больше не может рассматривать вопрос беспилотников как второстепенный.

"Поддержка Украины, защита нашего восточного фланга и восстановление нашего промышленного суверенитета отныне являются частью одной стратегической необходимости", – считает коллектив экспертов.

Отмечается, что в настоящее время Украина самостоятельно выдерживает эти атаки, ценой жертв своих солдат, инфраструктуры и населения.

"Но никто не может серьезно верить, что Москва откажется от военного давления, которое она оказывает на Украину и Восточную Европу, даже в случае перемирия или временного политического соглашения. То, что сегодня происходит над Харьковом или Одессой, касается безопасности всего континента", – говорится в публикации.

По мнению экспертов, помощь Украине в противодействии и уничтожении этих волн российских дронов – это сдерживание на востоке угрозы, которая неизбежно приближается к их границам.

"Создание вместе с украинцами европейского сектора беспилотников означает объединение трех целей: оказание немедленной военной помощи Киеву, обеспечение длительной защиты восточной границы Европы и восстановление европейского суверенитета в промышленной и оборонной сферах", – подчеркивают они.

В статье говорится, что в сфере беспилотников Франция начала новый этап:

"Обновление закона о военном программировании уделяет больше внимания этим возможностям, привлекаются новые промышленные игроки, а совместное производство с Украиной начинает обретать конкретные очертания".

В то же время констатируется, что хотя динамика набрала обороты, но предусмотренные для дронов ресурсы остаются ниже потребностей, и без координации между государствами и четкой европейской согласованности это наращивание потенциала рискует остаться фрагментарным и недостаточным по сравнению с российскими масштабами.

Коллектив экспертов подчеркивает, что следует осознать первоочередной вывод: в условиях массового применения беспилотников главная задача заключается не в накоплении запасов, а в развертывании систем там, где они могут немедленно пригодиться.

"Произведенные в Европе беспилотники должны прежде всего укреплять обороноспособность Украины, ведь именно на этом фронте решается вопрос безопасности всего континента", – указывается в колонке.

Второй вывод касается промышленности. Украина создала уникальную экосистему, способную за считанные недели адаптировать свои модели в соответствии с потребностями фронта.

"Европа, со своей стороны, имеет не только крупные и мощные концерны, но и сеть малых и средних предприятий (МСП) и стартапов, которые ожидают рынков сбыта, соответствующих их возможностям", – объясняет коллектив экспертов.

Указывается, что создание европейско-украинского кластера по производству дронов позволило бы объединить эти два актива: с одной стороны, оперативный опыт и скорость адаптации Украины; с другой – промышленные, технологические и финансовые возможности Франции и Европы. Это стало бы конкретным рычагом реиндустриализации, закрепив новые производственные мощности и компетенции в области электроники, робототехники, оптоэлектроники и искусственного интеллекта.

По мнению группы экспертов, на уровне Европейского Союза инвестиции в размере от 20 до 30 миллиардов евро в течение пяти лет, направленные именно на беспилотные летательные аппараты, составят менее 1 % ежегодных государственных расходов, но кардинально изменят возможности Европы в плане производства и оказания поддержки Украине.

Уточняется, что предложение по этому направлению не означает автоматического призыва к общему увеличению всех военных расходов. Вопрос заключается в их направленности.

"Сделать дроны признанным столпом оборонных усилий означает также обеспечить многолетнюю стабильность производственных цепочек, расположенных во Франции и Европе, и предоставить нашим предприятиям реальное место в цепочке создания стоимости", – отмечается в колонке.

В то же время эксперты признают, что для того, чтобы эта амбиция не осталась лишь на словах, европейские инструменты должны эволюционировать:

"Финансирование оборонной отрасли и инновационные программы до сих пор в значительной степени ориентированы на масштабные проекты с длительными циклами, сосредоточенные на нескольких участниках, тогда как война дронов требует гораздо более быстрого проектирования, испытаний и производства с участием многочисленных малых предприятий".

В колонке высказано мнение, что следует сделать производство дронов и борьбу с ними четким приоритетом европейского финансирования, объединить закупки крупных партий на несколько лет, содействовать совместному производству и доступу украинских предприятий к существующим механизмам: эти конкретные решения наконец придадут реальное содержание суверенитету, на который претендует Союз.

Подчеркивается, что в каждом из этих вопросов Франция должна играть особую роль. Благодаря плотности своей оборонной промышленной и технологической базы и своему политическому весу она может предложить надежную архитектуру: обязательства по объемам, совместное производство, общие стандарты, место для малых и средних предприятий и стартапов, а также четкую связь с поддержкой Украины.

"Создание европейского сектора беспилотников вместе с Украиной, взяв на себя обязательство ликвидировать отставание и сделать Францию одним из его стержней, – это не только ответ на военную необходимость: это укрепление способности Украины к сопротивлению, обеспечение безопасности восточного фланга и реиндустриализация наших территорий вокруг технологии, которая будет определять характер будущих конфликтов. Это сугубо политический выбор. Пришло время признать это как таковое", – подытожил коллектив экспертов.

Роль дронов в войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам аналитика Майкла Кофмана, борьба за превосходство в "серой зоне" является важным этапом войны между Украиной и РФ. Кофман отметил, что за последние полтора года линия фронта значительно изменилась – окопные линии уступили место оборонительным сооружениям, посреди которых расположены единичные позиции. По словам аналитика, сторона, имеющая преимущество как в качественном, так и в количественном использовании дронов, может "диктовать ход событий и способна вытеснить дронные подразделения и артиллерию противника". Кофман считает, что тактика, которую выбрали оккупационные войска, а именно инфильтрация небольшими группами и легкие моторизованные атаки с небольшим количеством пехоты, "не способна привести к каким-либо оперативно значимым прорывам".

Также мы писали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Украина с 2022 года не только модернизировала ударные беспилотники, но и увеличила их количество и эффективность применения. В то же время Коваленко считает, что противовоздушная оборона России постепенно истощается. Среди основных причин он называет нехватку систем ПВО, дефицит боекомплекта, технологические проблемы отдельных комплексов и регулярные потери российских средств противовоздушной обороны. Коваленко не исключает, что к концу этого года Украина будет способна систематически запускать 1000 беспилотников по территории России.

