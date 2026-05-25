Горячая или холодная вода: как на самом деле нужно мыть жирные сковородки

Есть несколько исключений, когда холодная вода справляется с задачей лучше, чем горячая.

Эффективная мойка посуды - это настоящая наука, особенно когда речь идет о жире. Если вам сложно удалить остатки еды и жировые налеты с кастрюль и сковородок, вероятно, это связано с тем, что вы моете посуду в воде неправильной температуры. Об этом пишет martha stewart.

Горячая или холодная вода для жира: в чем разница?

Если вы боретесь с жиром, то теплая или горячая вода станет вашим лучшим другом. Горячая вода растапливает затвердевший жир и разрыхляет остатки масла, благодаря чему моющее средство может охватить их и растворить грязь.

"В холодной воде жир только затвердевает и еще сильнее прилипает, поэтому вы в итоге скребете его вечно, часто без особого успеха. Вот почему, если вы когда-нибудь пробовали мыть сковороду сразу после жарки бекона, горячая вода, кажется, делает всю тяжелую работу", - объяснила эксперт по уборке Алисия Соколовски.

Видео дня

Почему температура воды имеет значение для жирных сковородок?

Жир и вода плохо смешиваются - жир является полутвердым веществом, а вода - жидкостью. Если ополаскивать сковороду теплой водой, жир, как правило, размазывается, а не смывается. При более высоких температурах вода становится более эффективной в сочетании с моющим средством для посуды.

"Когда вы используете теплую или горячую воду, она размягчает жир и облегчает его удаление с поверхности. Это дает моющему средству для посуды возможность выполнить свою работу", - отметила она.

Когда холодная вода лучше подходит для мытья?

Есть несколько исключений, когда холодная вода лучше справляется со своей задачей, чем горячая. Первый случай - это когда сковорода еще очень горячая после использования.

Соколовски предупредила, что добавление горячей воды в горячую сковороду может привести к ее деформации, особенно в случае посуды с антипригарным покрытием.

"Горячая вода на горячей чугунной сковороде также может быть слишком агрессивной и со временем повредить антипригарное покрытие. Лучше всего сначала дать сковороде остыть или промыть ее холодной водой", - посоветовали в материале.

Также холодная вода работает лучше, когда сковорода покрыта стойкими белковыми остатками, такими как припеченные яйца. В таком случае стоит сначала промыть холодной водой.

Соколовские говорят, что холодная вода помогает предотвратить дальнейшее въедание белка в сковороду, однако если сковорода также жирная, дайте ей пропитаться в теплой мыльной воде в течение нескольких минут перед чисткой.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как избавиться от липкого жира на крышках кастрюль. По их словам, чтобы предотвратить образование липких налетов, нужно тщательно мыть посуду после каждого использования.

Также специалисты рассказали, как почистить микроволновую печь, чтобы устранить грязь и неприятные запахи. Известно, что протирание внутренней части после каждого использования позволяет избавиться от брызг еды и жира, которые трудно заметить.

Вас также могут заинтересовать новости: