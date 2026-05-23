Православный праздник сегодня в народе также называют Симеонов день.

24 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Симеона Столпника.

В народе этот день связывают с окончательным приходом тепла и началом летнего периода, поэтому с праздником связано немало примет, запретов и старинных обычаев.

Какие традиции соблюдали наши предки, что нельзя делать в этот день и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю - читайте ниже.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

24 мая Православная церковь Украины согласно новому стилю чтит память преподобного Симеона Столпника - подвижника, который прославился своим необычным подвигом и непрестанной молитвой.

Святой жил в IV веке и еще в юности принял монашество. Он проводил дни в строгом посте и молитвах и поражал своей духовной стойкостью даже опытных священников.

Симеон стремился к полному уединению и духовному сосредоточению, поэтому решил поселиться в пещере. Однако вскоре к нему начали приходить люди - то за советом, то за помощь, то за исцелением. Монах никому не мог отказать и решил построить для себя высокий столб и жить на его вершине, посвящая все время молитве.

Со временем высота этого столпа достигла около 45 метров. На нем преподобный провел почти полвека из своих 80 лет жизни, за что и получил имя Столпник.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 24 мая вспоминают равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян и создателей славянской азбуки, сыгравших важную роль в распространении христианства и развитии письменности среди славянских народов.

Обычаи 24 мая и что нельзя делать сегодня

Преподобному Симеону Столпнику молятся о здоровье, исцелении от болезней, душевном спокойствии и укреплении веры. Считается, что святой помогает тем, кто переживает тяжелый период или нуждается в поддержке.

В народном календаре праздник прозвали Симеонов или Шиповников день - именно в это время начинает цвести шиповник. Его издавна считают символом молодости, любви и красоты, а самому растению приписывают особую силу.

Лепестками шиповника в старину лечили раны, отварами с медом - простуду, а настои использовали для укрепления здоровья и очищения крови. Также известно, что шиповник повышает упругость кожи и замедляет старение - из лепестков готовят розовую воду или замораживают ее в кубики льда.

Приготовить настой просто: две столовые ложки свежих или сухих лепестков заливают стаканом горячей воды около 85°C и настаивают под крышкой 30-40 минут. Такая вода идеально подходит для умывания: смягчает кожу, снимает раздражение и придаёт лицу сияние.

В этот день церковь не приветствует злость, ссоры, сплетни, уныние и ругань. Считается неправильным жаловаться на жизнь и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народных традициях с праздником тоже есть несколько запретов. К примеру, нельзя ломать ветки и рвать цветы шиповника - это может привести к болезням. Не советуют брать или давать в долг - деньги вернуть будет сложно, а финансовые трудности могут затянуться. Зато нужно постараться вернуть долги - это принесет достаток и благополучие.

Народные приметы о погоде

В народе Шиповников день считался временем, когда сама природа "подсказывает", каким будет лето и даже весь год:

дождь пошел - к богатому грибному сезону;

нет росы с утра - жди скоро ненастье;

цветы шиповника или одуванчика днем закрываются - дождь затянется надолго;

сильный аромат трав предупреждает о скором похолодании и осадках;

на воде поднимается ветер, "бегущий" по течению, - погода улучшится.

Главная примета дня: шиповник цветет - значит, лето окончательно вступило в свои права, и холодов уже не будет до осени.

У кого именины 24 мая

Именины сегодня отмечают: Иван, Степан и Федор.

Считается, что люди, рожденные сегодня, обладают яркой внешностью, развитым умом и разносторонними талантами. У них "стальной" характер, и они умеют добиваться своего. При этом в сложные моменты не отказываются от поддержки близких и друзей.

Таких людей часто считают надежными партнерами - как в семейной жизни, так и в деловой сфере.

