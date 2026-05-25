Количество дронов и мастерство пилотов - основные факторы контроля серой зоны, - аналитик

Современная линия фронта - это оборонные сооружения, где беспилотники являются главной силой.

Борьба за превосходство в серой зоне – важный этап войны Украины с Россией, который происходит на данном этапе. Об этом в интервью американскому журналу New York Magazine сказал аналитик Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Он рассказал, что в последние год-полтора линия фронта значительно видоизменилась – окопные линии уступили место оборонным сооружениям, посреди которых расположены редкие позиции. При этом часто позиции смешаны, особенно в городах. Но присутствие на таких позициях не означает контроля города.

"Линии обороны и оборонительные барьеры представляют собой препятствие для пехоты или техники противника, которые в основном уничтожаются дронами, артиллерией и минами. И на данный момент идет действительно важная борьба за превосходство в "зоне поражения", то есть превосходство в использовании дронов на поле боя", - считает он.

Аналитик отметил, что сторона, обладающая преимуществом как в качественном, так и в количественном использовании дронов, может "диктовать ход событий и способна вытеснить дронные подразделения и артиллерию противника". А контроль над населенными пунктами переходит не благодаря пехотным атакам на позиции противника, а благодаря способности одной из сторон "эффективно подавлять и вытеснять дронные подразделения и артиллерийские части противника".

По его мнению, очень маловероятно, чтобы Россия добилась успеха в таком характере войны. Поэтому российские вооруженные силы в этом году показывают гораздо худшие результаты, чем в прошлом году: "Темпы завоевания территории едва достигают половины того, что было примерно в это же время в 2025 году. Они не обязательно теряют контроль над территорией, но уж точно не завоевывают ее значительными темпами".

Он уверен, что тактика, которую выбрали оккупационные войска, а именно инфильтрация малыми группами и и легкие моторизованные атаки с небольшим количеством пехоты, "не способна привести к каким-либо оперативно значимым прорывам":

"Даже когда происходит локальный прорыв украинской обороны, российские войска не могут этим воспользоваться, не могут создать импульс и не могут превратить это в что-либо, поскольку украинские силы затем способны стабилизировать ситуацию и все чаще даже наносить контратаки".

Тем не менее, оккупанты, по мнению аналитика, пока были способны поддерживать наступательные действия. При этом цикл российских наступательных операций в марте-апреле представляет собой серию механизированных атак, а по мере появления растительности и укрытий они переходят к тактике проникновения, которые будут продолжаться примерно до октября.

В тоже время, из-за высоких потерь, которые уже соответствуют ежемесячному темпу набора, россияне больше не в состоянии формировать резервы или расширять свои силы. "А украинские военные сумели адаптироваться к российской тактике, так что российские войска, пытающиеся вести боевые действия в 2026 году так же, как они вели их в 2025 году, сталкиваются со значительным снижением эффективности", - отметил он. В первую очередь высокий урон россиянам наносят подразделения беспилотников и способность ЗСУ организовывать оборону.

Напомним, что создание Сил беспилотных систем и масштабирование применения дронов помогло Украине снизить потери личного состава. А также - получить и удерживать преимущество над так называемой "киллзоной".

При этом расширение зоны поражения уже достигло таких масштабов, что Сили обороны могут контролировать логистические пути в южных регионах оккупированной Украины - глубоко в тылу российских войск. Как отмечают эксперты, украинские беспилотники фактически контролируют так называемый "сухопутный коридор", который соединяет страну-оккупанта с временно оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и, соответственно, с временно оккупированным Крымом.

