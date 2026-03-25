Иран разрешил РФ и другим 'дружественным странам' проход через Ормузский пролив

Иран разрешил российским, китайским, индийским, иракским и пакистанским танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

"Для некоторых, кого мы определили как наши дружественные страны, мы разрешили проход через Ормузский пролив; Китай, Россия, Индия, Ирак, Пакистан получили разрешение проходить. Нет причин позволять нашему врагу проходить через Ормузский пролив", - заявил он.

По его словам, "это не война Ирана и не война Америки".

"Скорее, Израиль подтолкнул США к ней. США ставят безопасность Израиля на первое место, и их базы в регионе предназначены для защиты Тель-Авива. Вашингтон готов пожертвовать всем ради безопасности Израиля, - добавил Арагчи.

Стоит отметить, что Россия приостановила как минимум 40% мощностей по добыче нефти в результате налетов украинских беспилотников. Из-за повреждений, вызванных атаками дронов, она стала отгружать гораздо меньше нефти с портов Новороссийск на Черном море, Приморск и Усть-Луга на Балтийском море.

США никак не препятствуют тому, что Иран продолжал возить нефть через Ормузский пролив, а также пытаются добиться разблокировки пути. В частности, 23 марта Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном и сказал, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном о приостановке огня.

Блокировка Ормузского пролива

Ормузский пролив закрыт уже более трех недель. Обычно через него проходят около четверти мировой нефти и пятая часть поставок СПГ. Из-за перебоев в поставках выросли цены на бензин и дизтопливо, а газовый рынок переживает крупнейший кризис за четыре года.

Ранее сообщалось, что Иран начал продавать безопасный проход по Ормузскому проливу за $2 млн. Переговоры об этом с Тегераном вели Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай.

