По словам адвоката, такое право предоставляется сотрудникам ТЦК и полиции только в одном случае.

Пока действует военное положение, мобилизация в Украине также продолжается, кроме того, недавно и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания сообщил, что в Киеве усилены мобилизационные меры. Он считает, что возникновение конфликтных ситуаций во время мероприятий по оповещению населения, например, в общественном транспорте, не является нормальным явлением, но, по его словам, Украина "находится в состоянии экзистенциальной войны, и сейчас вопрос финала этой войны еще открыт". Кравченко подчеркнул, что участвовать в защите Украины должен каждый сознательный гражданин. Он добавил, что, если он этого не делает, то государство имеет право применять средства принуждения для того, чтобы выжить как государство.

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида в комментарии УНИАН объяснил, имеют ли право ТЦК заходить в квартиру, дом или другую частную собственность и что делать, если сотрудники вышеупомянутых органов пытаются попасть в жилище украинца.

Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию

По словам Пищиды, проникновение в любое частное помещение возможно только на основании постановления следственного судьи. Без постановления это допускается для сотрудников полиции только при наличии неопровержимых доказательств совершения преступления и если проникновение в жилище необходимо для его пресечения.

Адвокат напомнил, что постановление правительства № 560, которым утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, четко определяет, какими правами обладает ТЦК в Украине. В тексте документа сказано, что сотрудники ТЦК имеют право входить в помещение вместе с сотрудниками полиции. Это касается только тех случаев, когда у сотрудников полиции есть постановление следственного судьи.

Он подчеркнул, что в любом другом случае доступа к жилью без соответствующего постановления следственного судьи сотрудники ТЦК не имеют.

"Если полиция с сотрудниками ТЦК приходят в квартиру или дом без такого решения, то никто не может заставить человека открыть дверь", – добавил адвокат.

Кроме того, по его словам, сотрудники полиции могут приходить без такого постановления, но это крайняя мера, в том случае, когда поступает звонок в дежурную часть и речь идет о том, что кого-то убивают:

"То есть, когда в данный момент совершается преступление, то тогда с целью предотвращения его совершения, в крайних случаях полиция имеет право доступа к жилью для предотвращения убийства или изнасилования".

Он добавил, что это уже будет совсем "сказочный вариант", когда события происходят очень быстро и существует угроза жизни людей, и кто-то будет вызывать сотрудников ТЦК на такой выезд.

"Если соседи позвонили и сообщили, что в соседней квартире очень громко играет музыка и там пьяный мужчина, то полиция не имеет права заходить в жилище. А вот когда кричат, что насилуют и убивают, то тогда такое право у них есть. Но в таких ситуациях они точно не будут звонить в ТЦК и говорить: "Ребята, езжайте с нами", – отмечает адвокат.

Когда речь идет об адресном вручении повестки на прохождение ВЛК, то сотрудники ТЦК не имеют права на доступ к жилью.

"Если начнутся попытки физически проникнуть, в частности, через закрытую калитку на частном дворе, выламывая ее, будут пытаться залезть через забор на двор или когда будут попытки взломать дверь в квартиру, то необходимо вызвать полицию – звонить по номеру 102 и сообщать, что в жилье пытаются проникнуть люди, не имеющие на это никакого права. Было немало случаев, когда приезжал патрульный экипаж и блокировал доступ к помещению сотрудникам ТЦК", – добавил он.

По его словам, что касается бизнес-центров, офисов, то в постановлении следственного судьи указывается, в какой конкретный офис есть доступ, то есть называется этаж и номер кабинета, и никто не имеет права разгуливать по другим кабинетам. При этом он добавил, что в таких случаях отправляют сотрудников ТЦК, чтобы они выполнили свою работу.

Пищида рассказал, что сотрудник ТЦК может прийти на место работы военнообязанного только в том случае, когда охрана допустит их в здание. Если, в частности, речь идет о бизнес-центре, то охрана может их на законных основаниях не впустить.

"Если в списке ТЦК есть военнообязанные, которые должны явиться для прохождения ВЛК, а они этого не делают, то им необходимо вручить повестку для прохождения ВЛК, но просить полицию идти с ними в жилище – это то, чего ТЦК не имеют права делать. То есть это постановление правительства им никоим образом не помогает, но они могут прийти с сотрудниками полиции, если те проводят обыск по постановлению следственного судьи, тогда сотрудники ТЦК смогут вручить повестку конкретному лицу", – рассказал адвокат.

Что касается общественного транспорта, юрист добавил, что сотрудники ТЦК имеют право туда зайти, поскольку он отличается от пешеходной зоны разве что тем, что он движется.

справка Владимир Пищида Адвокат Адвокат, выпускник Днепропетровского государственного университета МВД Украины, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Днепропетровского информационно-юридического лицея. Публицист, эксперт по юридическим и политически-правовым вопросам.

