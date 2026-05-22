Лучшее средство от нагара на сковороде советские хозяйки готовили сами - посуда была как новая.

Современные полки пестрят чистящими средствами с громкими обещаниями, а наши бабушки знали гениальный способ, как очистить сковороду от сильного нагара дешево и сердито.

Рассказываем проверенный советский рецепт, который до сих пор работает лучше любой "химии".

Как отмыть сковороду от нагара

Советский лайфхак, как очистить сковороду от нагара, довольно прост.

В рецепт входят три компонента:

брусок хозяйственного мыла 72%;

5 л воды;

1 стакан соды;

1 флакон силикатного клея.

Как очистить сковородку от нагара по бабушкиному рецепту:

нужно натереть мыло на терке;

мыльную стружку, соду и клей растворить в воде;

закипятить смесь, помешивая ее;

положить сковородку, чтобы она была полностью покрыта жидкостью и на слабом огне кипятить от 40 минут до часа.

Если загрязнение очень сильное - кипятить нужно два-три часа. Затем оставить посуду остывать прямо в этой воде, а после почистить сковороды губкой или щеткой.

Как это работает:

мыло расщепляет жир и загрязнения за счет высокого содержания щелочи;

сода - это абразив, она усиливает очищающее действие раствора;

клей - связывает нагар и препятствует его оседанию.

В комплексе эти компоненты образуют средство, которое эффективно справляется с застарелым жиром.

После чистки посуду обязательно нужно помыть моющим для посуды и прокалить с маслом.

Важно: прежде, чем очистить сковороду от нагара по этому способу, обращайте внимание, из какого материала посуда - метод можно использовать для чугуна, стали и эмали, но ни в коем случае нельзя таким образом чистить тефлоновое или керамическое покрытие.

