Современные полки пестрят чистящими средствами с громкими обещаниями, а наши бабушки знали гениальный способ, как очистить сковороду от сильного нагара дешево и сердито.
Рассказываем проверенный советский рецепт, который до сих пор работает лучше любой "химии".
Как отмыть сковороду от нагара
Советский лайфхак, как очистить сковороду от нагара, довольно прост.
В рецепт входят три компонента:
- брусок хозяйственного мыла 72%;
- 5 л воды;
- 1 стакан соды;
- 1 флакон силикатного клея.
Как очистить сковородку от нагара по бабушкиному рецепту:
- нужно натереть мыло на терке;
- мыльную стружку, соду и клей растворить в воде;
- закипятить смесь, помешивая ее;
- положить сковородку, чтобы она была полностью покрыта жидкостью и на слабом огне кипятить от 40 минут до часа.
Если загрязнение очень сильное - кипятить нужно два-три часа. Затем оставить посуду остывать прямо в этой воде, а после почистить сковороды губкой или щеткой.
Как это работает:
- мыло расщепляет жир и загрязнения за счет высокого содержания щелочи;
- сода - это абразив, она усиливает очищающее действие раствора;
- клей - связывает нагар и препятствует его оседанию.
В комплексе эти компоненты образуют средство, которое эффективно справляется с застарелым жиром.
После чистки посуду обязательно нужно помыть моющим для посуды и прокалить с маслом.
Важно: прежде, чем очистить сковороду от нагара по этому способу, обращайте внимание, из какого материала посуда - метод можно использовать для чугуна, стали и эмали, но ни в коем случае нельзя таким образом чистить тефлоновое или керамическое покрытие.
