Такой метод подготовки грядок считается самым лучшим.

Каждый огородник знает, что нельзя просто посадить кабачки и ждать, пока они вырастут - за культурами обязательно нужно ухаживать, чтобы в конце сезона они порадовали обильным и качественным урожаем. Рассказываем, какие удобрения при посадке кабачков нужны в первую очередь и что добавлять прямо в лунку.

Что нужно добавлять в лунку при посадке кабачков - как подготовить грядку

Стоит понимать, что залог хорошего урожая - это не только правильно подобранные подкормки, но и "хорошее" место. Эта культура любит солнце, но плохо переносит сквозняк, поэтому высаживать ее нужно на хорошо освещенных грядках, защищенных от ветра.

Ямка, в которой вы разместите кабачки, должна быть широкой и глубокой. Идеальная глубина - 25-30 см, диаметр - 40-50 см. При таких пропорциях корням хватит места для развития. Расстояние между лунками должно быть 70 см.

Дальше определяемся с тем, чем подкормить кабачки при посадке в грунт. Садоводы, которые выращивают эту культуру постоянно, знают, что она довольно прожорлива, поэтому без хороших удобрений не обойтись. Первое, что нужно сделать - забросить в яму половину ведра перегноя и перемешать. Именно это органическое удобрение напитает почву необходимыми и полезными для кабачков веществами.

Следующий шаг - внесение древесной золы. Если вы спросите у любого огородника, можно ли сыпать золу под кабачки, он точно ответит утвердительно. Дело в том, что это удобрение в принципе часто используется в садоводстве, оно практически универсально, а вот кабачки любят его особенно сильно. Зола способна раскислить почву, особенно если вы знаете, что земля на участке кислая, а также снабдить грядки калием и фосфором. Оптимальная пропорция - горсть на каждую лунку. Технология простая - внесли и перемешали.

Третий ингредиент, которым обязательно нужно подкормить кабачки перед посадкой - двойной суперфосфат. Такое минеральное удобрение помогает корневой системе развиваться, а нужно его совсем немного - столовую ложку на лунку, и тоже перемешать с землей.

Когда вы тщательно удобрите землю, можно приступать к посадке. Если предпочитаете рассадный метод, то аккуратно достаньте саженцы из стаканчиков, чтобы не повредить корни, поместите в центр лунки, присыпьте землей, уплотните и полейте водой. При посадке семян в лунке нужно сделать небольшое углубление, положить 1-2 семечка, присыпьте землей, полейте водой. Два семечка - это оптимальный вариант, потому что если взойдет одно, вы ничего не потеряете и все равно получите растение. При ситуации, когда прорастают оба, можно будет оставить более здоровый росток. В конце, когда все саженцы или семена будут в земле, можно дополнительно замульчировать грядки сеном, соломой или сухой травой, чтобы сохранить влагу в почве.

