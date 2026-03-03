Иран будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Reuters

Примечательно, что через этот пролив проходит около 20% мирового суточного потребления нефти.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и будет обстреливать любые суда, которые попытаются пройти по этому маршруту, заявил иранский высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции, пишет Reuters.

Советник командующего КСИР Эбрахим Джабари назвал заявление самым жестким предупреждением Тегерана. Накануне Иран уже сообщал о намерении закрыть экспортный маршрут.

Отмечается, что Ормузский пролив является ключевым "узким местом" мировой энергетики: через него проходит около 20% мирового суточного потребления нефти, поэтому эскалация может существенно повлиять на рынок и цены.

Известно, что Ормузский пролив – стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.

Поэтому этот пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива, в частности, это Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, а также мировыми рынками.

Цены на нефть из-за атак на Иран

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 2 марта, цены на нефть выросли больше всего за последние четыре года из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Известно, что движение танкеров по Ормузскому проливу почти остановилось, судовладельцы и трейдеры взяли паузу из-за распространения конфликта. Аналитики Citigroup прогнозируют, что цена на нефть будет колебаться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель в течение недели.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар выступают за создание коалиции для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта в Иране, чтобы в регионе не произошла эскалация. Они обеспокоены тем, что цены на энергоносители могут резко вырасти. Эксперты из Катара не исключают, что цены на природный газ могут взлететь, если судоходные пути будут заблокированы до середины текущей недели. Катар прекратил производство сжиженного природного газа из-за атак иранских беспилотников на крупнейший в мире экспортный объект.

