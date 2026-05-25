Россия анонсировала 'системные удары' по Киеву: иностранцев призвала уехать как можно скорее

Удары обещают наносить по предприятиям ВПК и "центры принятия решений".

Министерство иностранных дел РФ анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, ведомство страны-агрессора призвало как можно скорее покинуть город.

В российском МИД напомнили о "кровавой атаке" по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области и обвинили украинские власти и "западных спонсоров" в нарушении Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка и т. д.

"Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, в т. ч. по конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским "режимом" при содействии натовских специалистов, ответственных за поставку комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", – говорится в заявлении.

Видео дня

В МИД цинично подчеркнули, что упомянутые объекты "рассредоточены по всему Киеву", поэтому предупредили иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости "как можно скорее покинуть город". Также жителям столицы "посоветовали" не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Удар по Старобельску: что известно

В соцсетях утром 22 мая появилась информация об ударе по учебному корпусу колледжа и общежития в Старобельске. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Российский диктатор Владимир Путин сказал, что погибших шестеро, еще 15 человек якобы числятся пропавшими без вести.

В связи с этим он пригрозил Украине ответным ударом. Мол, атака подтверждает "террористический характер киевского режима". Диктатор объявил, что дал Минобороны РФ поручение подготовить "предложения". Кроме этого, кремлевский правитель обратился к украинским военным с призывом "не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы".

Между тем Генеральный штаб ВСУ заявил, что в районе Старобельска был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Вас также могут заинтересовать новости: