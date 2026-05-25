Ситуация в 'войне дронов' меняется в пользу Украины, – Die Welt

По данным ISW, российское наступление в Украине за последние месяцы практически остановилось, а в апреле Москва, как считается, даже потеряла часть территорий.

Украина систематически расширяет свою стратегию использования дронов, продвигаясь при этом все глубже вглубь России, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что главной целью является прежде всего военная логистика РФ. На одном из важных маршрутов снабжения российской армии уже заметны успехи.

"Булава" – это лишь один из многих беспилотников средней дальности, с помощью которых Украина наносит все более мощные удары по российской армии.

В статье указывается, что до сих пор Киев сосредотачивался преимущественно на создании "зоны смерти" шириной от 15 до 30 километров вдоль линии фронта. Однако теперь Силы беспилотных систем (СБС) Украины пытаются расширить ее до 150 километров за линией соприкосновения.

"Одним из наших приоритетов на ближайшие месяцы являются удары средней дальности. В этом году мы уже заказали в пять раз больше средств для таких ударов, чем в прошлом году, и мы будем и в дальнейшем расширять объемы заказов и производства", – заявил в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Издание поясняет, что цель Украины заключается в том, чтобы в значительной степени вывести из строя военную логистику России. На глубине до 150 километров расположены важные позиции противовоздушной обороны, командные пункты, аэродромы, ремонтные мастерские и склады снабжения.

"Как следствие, Россия будет вынуждена переместить свою логистическую систему из "средней зоны" еще дальше за линию фронта, что значительно затруднит снабжение войск", – говорится в публикации.

По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, в марте было поражено 143 российских логистических объекта и склада, 52 командных пункта, а также 20 объектов нефтяной и энергетической инфраструктуры. По данным, в апреле количество ударов удвоилось, но в планах Украины достичь еще большего показателя.

Сырский объясняет стремительное развитие событий ростом возможностей отечественных производителей, улучшением обслуживания и организационными изменениями в командной структуре.

"Операции в "средней зоне" также поддерживают украинские атаки с помощью беспилотников большой дальности, которые уже в течение года систематически нацелены на нефтяную инфраструктуру и предприятия военно-промышленного комплекса в России", – отмечает издание.

В статье говорится, что в настоящее время ситуация в войне дронов, похоже, меняется в пользу Украины. Украинские дроны с системой обнаружения целей на основе искусственного интеллекта и связью Starlink доминируют на линии фронта. Они ограничивают наступательные операции России и в то же время являются причиной большинства российских потерь.

По данным ISW, российское наступление в Украине за последние месяцы почти остановилось, а в апреле Москва, как считается, даже потеряла часть территорий. Кроме того, украинские вооруженные силы смогли провести ряд контрнаступлений, достигнув при этом самых значительных территориальных успехов со времени вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

"Приведет ли успех Украины в ведении войны с помощью дронов к решающему перелому в войне, пока неизвестно. Киеву придется осуществить еще сотни дроновых атак, прежде чем российская армия и промышленность окажутся в затруднительном положении", – прогнозирует издание.

Издание сообщило, что на полуострове Крым, который Москва оккупировала вопреки международному праву, уже наблюдаются серьезные последствия. Сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом, является стратегической целью вторжения в Украину. Сейчас он, похоже, оказался под угрозой из-за усиления атак украинских беспилотников средней дальности.

"Ведь маршрут поставок из российского Таганрога на Азовском море через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь в Крым все чаще попадает под обстрел", – поясняется в публикации.

Россия тем временем закрыла этот маршрут для гражданских транспортных средств. Только в апреле и мае, по данным, было зафиксировано более 60 геолокализованных украинских атак, хотя реальное количество, вероятно, намного выше.

Издание отметило, что хотя в качестве альтернативы существует Керченский мост, но после нескольких украинских атак его можно использовать лишь в ограниченном режиме.

В статье отмечается, что дело не только в путях доступа к Крыму. Уже несколько месяцев украинские рои дронов атакуют российские военные объекты на полуострове: военно-морские порты, авиабазы, радиолокационные станции, нефтебазы, склады дронов и ракет.

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters со ссылкой на два источника в отрасли указало, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки 21 мая, когда была повреждена установка первичной переработки. По словам источников, на установку первичной переработки нефти CDU-6 приходится более 70% мощности НПЗ. По данным источников, ремонт может занять более месяца. В агентстве напомнили, что номинальная мощность завода составляет 170 000 баррелей в сутки.

Также мы писали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что до конца года масштабы атак Украины по территории России могут существенно возрасти. Коваленко рассказал, что 17 мая по Москве было применено более 350 средств поражения. Он не исключает, что до конца года этот показатель вполне может достичь 1 000 дронов. Военный обозреватель поделился, что, если верить статистике РФ, масштабные налеты украинских дронов могут стать регулярными уже в ближайшие месяцы.

