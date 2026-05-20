В Министерстве юстиции объяснили, какое имущество удастся сохранить должникам.

Депутаты Верховной Рады Украины 7 апреля приняли закон, который ужесточает правила, которыми руководствуется должник при желании распоряжаться своим имуществом. Это значит, что если физическое лицо, у которого есть долги, будет внесено в Единый реестр должников, то представитель любого государственного органа, банка, финансового учреждения и небанковского платежного сервиса имеет право отказать ему в услугах. Рассказываем, могут ли забрать квартиру за долги, какое имущество получится сохранить, а с каким придется попрощаться.

Могут ли отобрать имущество за долги - что не смогут арестовать

По данным Министерства юстиции, исполнительное производство, с одной стороны, обеспечивает надлежащее выполнение условий и соблюдение правил, прописанных в законодательстве, но с другой защищает права граждан.

На официальном сайте ведомства объяснили, может ли банк отобрать единственное жилье за долги. Со ссылкой на Закон Украины "Про виконавче впровадження" специалисты Минюста озвучили перечень того, что приставы не смогут забрать у должника. Так, арест не коснется:

одежды, обуви, постельного белья, средств личной гигиены;

лекарственных препаратов и медицинских средств, необходимых человеку;

минимального набора мебели и бытовой техники;

продуктов питания и воды или денег на приобретение оных;

имущества, которое необходимо человеку для профессиональной деятельности, если она - единственный источник дохода;

топлива для отопления жилья и приготовления пищи;

некоторых видов сельхоз имущества;

государственных наград и памятных знаков;

единственного жилья при сумме долга, равной пятидесяти минимальным зарплатам (в 2026 году - 432 000 гривень);

ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов.

Таким образом получается, что слухи о том, что за долги могут забрать квартиру, часто не соответствуют действительности. На деле получается, что если сумма долга физического лица меньше, чем 50 "минималок", арест на жилье, если оно единственное, наложен не будет.

Более того, важно учитывать, могут ли заблокировать пенсионную карту за долги или отнять стипендию. В Министерстве юстиции сообщают, что, пока действует военное положение, исполнительная служба не будет накладывать взыскания на пенсии и стипендии за исключением некоторых случаев, а именно:

взыскания алиментов;

необходимости возмещения ущерба, причиненного в результате телесного повреждения, иного вреда здоровью или смерти вследствие уголовного правонарушения;

если решение исполнительной службы принято в отношении человека, который является гражданином РФ.

Также должник, благодаря изменением в Законе, имеет право пользоваться деньгами, которые хранятся на арестованном счете в размере, не превышающем сумму, равную двум минимальным зарплатам в месяц. По состоянию на май 2026 года - это 17 294 гривень.

ВАЖНО: на оккупированных территориях или на тех, где ведутся боевые действия, исполнительные решения в принудительном порядке вообще запрещены.

