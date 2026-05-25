Стоят своих денег: названы 5 лучших кроссоверов с пробегом

В рейтинг вошли только японские кроссоверы.

Поиск отличного подержанного кроссовера может показаться непростой задачей. Однако в продаже можно найти довольно много моделей, на которые стоит обратить внимание.

В GOBankingRates назвали 5 лучших кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели стоят своих денег.

Honda CR-V

В издании рассказали, что Honda CR-V является неизменным фаворитом среди покупателей подержанных автомобилей благодаря низкому расходу топлива, низкой стоимости и надежности. Эксперты отметили, что эта модель является одним из самых надежных кроссоверов с пробегом.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 также является очень надежным кроссовером. Эксперты добавили, что эта модель известна низким расходом топлива и высокой стоимостью при перепродаже.

Mazda CX-5

В издании заявили, что Mazda CX-5 по праву считается одним из самых надежных недорогих кроссоверов. Также этот автомобиль может предложить премиальный интерьер и приятную управляемость.

Mazda CX-9

Mazda CX-9 является большим кроссовером с тремя рядами сидений, но он дешевле конкурентов. Также это довольно надежная модель.

Subaru Forester

Subaru Forester уже в базовой комплектации предлагается с полным приводом. В издании отметили, что эта модель также является очень надежной и универсальной.

