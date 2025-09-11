Группа ДТЭК Рината Ахметова ввела в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, созданных в партнерстве с американской компанией Fluence.

Как сообщает ДТЭК, к сети подключены 6 новых объектов различной мощности - от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.

В целом система сможет хранить 400 МВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.

Работа новых систем повысит безопасность электроснабжения, снизит риски отключений и аварий, особенно в условиях разрушения маневровой генерации.

Строительство объектов длилось полгода - с марта по август 2025 года, что значительно быстрее стандартных сроков реализации таких проектов. Это было обусловлено необходимостью завершить все работы до начала осенне-зимнего периода.

Общие инвестиции ДТЭК в строительство составили 125 млн евро.

"Это исторический шаг для украинской энергосистемы, который будет определять ее развитие на годы вперед. Мы реализовали его вместе с Fluence - мировым лидером в сфере хранения энергии. В сотрудничестве с американскими партнерами мы интегрируем самые современные технологии, чтобы сделать энергосистему Украины более надежной и устойчивой", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения повысят стабильность и надежность энергосистемы. Они будут способствовать развитию "зеленой" энергетики и децентрализации энергосистемы Украины.

"В условиях массированных атак на украинскую энергосистему, роль систем накопления энергии стала такой же фундаментальной, как и сама генерация. Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений", - сказала Министр энергетики Светлана Гринчук.

Поставщиком оборудования выступила американская компания Fluence, которая является одним из лидеров в данном сегменте рынка.

"Для нас честь сотрудничать с ДТЭК над этим знаковым проектом по хранению энергии. Чрезвычайная решимость и эффективность, которые продемонстрировал ДТЭК в реализации этого проекта, действительно вдохновляют", - прокомментировал генеральный директор Fluence Джулиан Небред