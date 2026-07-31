Адвокат объяснила, как построить сарай, чтобы не получить штраф за самострой.

Большинство владельцев своих участков возводят хозяйственные постройки на территории. Но мало кому известно, на каком расстоянии от границы можно строить сарай в Украине. На самом деле этот вопрос четко регулируется законодательством, а в случае его нарушения придется нести ответственность.

В комментарии УНИАН адвокат Дина Дрижакова объяснила, какие хозяйственные постройки можно возводить без разрешения, как узаконить самострой и на каком расстоянии от соседей разрешено строить сарай.

Как узаконить сарай в Украине

"В большинстве случаев разрешение на строительство не требуется. В частности, если сарай является временным сооружением или, например, хозяйственным зданием без капитального фундамента и без подведения каких-либо сложных коммуникаций – газа, воды, канализации", – говорит адвокат.

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Подробности о том, нужно ли разрешение на строительство сарая, можно узнать в постановлении Кабинета Министров № 406. Существует перечень строительных работ, для выполнения которых не требуется получать разрешительные документы. К ним, в частности, относится строительство временных некапитальных хозяйственных сооружений на приусадебных и садовых участках – сараев, гаражей, летних кухонь и других подобных объектов.

Что касается электроснабжения, то, по мнению эксперта, само по себе подключение электричества не является решающим фактором.

Как узаконить самовольную пристройку сарая, построенную в прошлом

Если такой сарай был построен без разрешительных документов до 2015 года, его можно узаконить в рамках процедуры так называемой строительной амнистии, отметила юрист. Она предусматривает упрощенный порядок ввода в эксплуатацию самовольно построенных объектов.

Для этого необходимо оформить технический паспорт в БТИ или обратиться к частному сертифицированному инженеру, который проведет техническое обследование сооружения и составит соответствующий акт. В то же время, по словам эксперта, на практике сделать последнее сегодня бывает непросто.

После оформления техпаспорта необходимо подать заявление через Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, ЦНАП или через "Дію". После этого право собственности регистрируется в Государственном реестре. Регистрацию также может провести нотариус, добавила Дрижакова.

Есть еще один вариант, как узаконить самострой – в судебном порядке. В то же время, как отмечает эксперт, успех дела в значительной степени зависит от статуса земельного участка – больше всего шансов на положительное решение в том случае, если сооружение возведено на участке, находящемся в частной собственности владельца.

Если сарай был построен после 2015 года без необходимых разрешительных документов, оформить его будет немного сложнее, но на сегодняшний день строительная амнистия может распространяться даже на такие объекты. В то же время каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, но алгоритм действий будет примерно одинаковым.

Каков штраф за самовольное строительство в Украине

"По сути, за такое нарушение предусмотрена только административная ответственность, то есть штраф. И в зависимости от категории сложности он составит от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Также может быть составлен протокол о штрафе за нарушение правил благоустройства. Это предусмотрено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, непосредственно касающейся нарушения границ с соседями", – ответила адвокат.

Если ваше сооружение не входит в список того, что можно строить без разрешения, то во избежание проблем стоит его узаконить.

На каком расстоянии от соседа можно строить сарай

Адвокат объяснила, какое расстояние сарая от границы соседа предусмотрено законодательством.

"Не менее одного метра. Однако проблемой также могут стать случаи, когда вода с крыши стекает на соседнюю территорию, здание затеняет огород или сад либо создает потенциальную пожарную опасность. В таких ситуациях сосед имеет право обратиться в суд с требованием устранить препятствия в пользовании своим имуществом", – пояснила Дрижакова.

Если вас интересует, сколько метров от соседа можно строить, то стоит отступить от забора как минимум на 2–3 метра. Ведь если суд установит, что сооружение возведено с нарушением правил или ущемляет права соседей, владельца могут обязать перестроить или даже полностью снести здание за свой счет.

В то же время адвокат отмечает, что на практике проверки небольших хозяйственных построек проводятся нечасто. Если сарай не доставляет неудобств соседям и на него никто не пожалуется, его вряд ли кто-то будет проверять.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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