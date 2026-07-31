Поражены авиазавод, порт и НПЗ: СБУ сообщила о новых ударах по объектам противника

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по комплексу РЭБ и складу боеприпасов.

Украинские защитники успешно поразили производственный цех Евпаторийского авиационного завода и два ангара для хранения авиационной техники.

Как говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, Служба безопасности совместно с Силами обороны Украины нанесла очередные успешные удары по военной, логистической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.

"Во временно оккупированной Евпатории были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар.

Кроме того, подтверждается успешное поражение НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

В свою очередь, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области.

Кроме того, был поражён склад боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

Удары Сил обороны по вражеским целям

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины поразили аэродром "Гвардейское", который является одним из ключевых военных аэродромов захватчиков во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 13 июля украинские военные поразили семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря.

В ночь на 26 июля был поражен объект "Черноморнефтегаза" в районе Внуково во временно оккупированном Крыму. Этот объект используется для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове.

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