Эти средства есть в каждом доме: как быстро избавиться от мух без химии

Простые советы помогут вам избавиться от надоедливых насекомых.

Длительная жара способствует появлению мух в домах, из-за чего многие люди ищут простые способы избавиться от этих насекомых. Эксперт по борьбе с вредителями Вики Холл поделилась советами, которые помогут решить проблему без химических средств, сообщает ITV.

Чтобы избавиться от мух, не обязательно покупать дорогие средства. Некоторые простые продукты и бытовые предметы могут помочь отпугнуть насекомых и сделать дом менее привлекательным для них.

Яблочный уксус и средство для мытья посуды

Этот способ особенно хорошо подходит для борьбы с плодовыми мушками. Налейте немного яблочного уксуса в миску или чашку и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Уксус привлекает мух, а мыло разрушает поверхностное натяжение жидкости, из-за чего насекомые тонут.

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Домашняя ловушка для мух из бутылки

Домашнюю ловушку для мух можно сделать из обычной пластиковой бутылки объемом 2 литра, сахара и нескольких простых действий.

Для этого нужно отрезать верхнюю часть бутылки примерно на 5–8 сантиметров ниже горлышка, снять крышку, а затем перевернуть эту часть вверх дном и вставить обратно в нижнюю половину бутылки, чтобы образовалась воронка. После этого закрепите края скотчем или степлером, чтобы конструкция держалась.

Кофе

В сети также распространяется лайфхак с молотым кофе. Его сторонники советуют насыпать его в фольгу, поставить в духовку на 15 минут, а затем оставить остатки на кухонной столешнице.

Считается, что запах кофе может отпугивать мух, ведь насекомые, как и многие другие животные, могут воспринимать дым как признак опасности.

Сетки

Не позволяйте мухам попасть внутрь – установите на открытые окна сетки, изготовленные по размеру. Так вы сможете проветривать дом во время жары, но насекомые не смогут к вам проникнуть.

"Я постоянно использую сетчатые экраны – я живу рядом с лесом, поэтому меня всё время окружают насекомые! И я – живое доказательство того, что они действительно отлично работают", – рассказала эксперт.

Подробнее о борьбе с мухами

Ранее УНИАН писал о двух натуральных ингредиентах, которые помогут избавиться от мух в доме. Как отмечалось в материале, сочетание ароматов этих ингредиентов может дезориентировать насекомых.

Также сообщалось, почему мухи залетают в дом летом. Если устранить эту причину, то окна можно и не закрывать.

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