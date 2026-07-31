Грандиозное возвращение: канал 1+1 Украина объявил имя первого тренера 'Голосу країни-14'

В настоящее время проходит кастинг, команда ищет певцов в возрасте от 16 лет.

Этой осенью на телеканал "1+1 Украина" возвращается любимое народное музыкальное шоу "Голос країни". Зрителей ждет новый этап в истории главного музыкального проекта страны, который уже много лет дарит тепло тысячам зрителей, а в этом году будет искать единственный и неповторимый голос нашего времени.

В кресло наставника 14-го сезона возвращается одна из самых успешных наставниц в истории украинской версии проекта, поп-дива и любимица миллионов – Тина Кароль, которая для многих поклонников успела стать символом "Голосу країни"!

После новости о старте "Голосу країни-14" именно возвращения Тины Кароль в кресло тренера ждали многочисленные поклонники шоу, о чем писали в соцсетях и отдавали свои голоса на сайте 1plus1.ua

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"Я возвращаюсь в "Голос країни" с настроением ностальгии, родного дома и любимой программы. Той, которая дарит надежду, окрыляет людей и открывает народные голоса. Сегодня мы услышим истории, которые будут трогать, вдохновлять, придавать силы продолжать жить. Я уверена: "Голос країни" объединит своих людей", – прокомментировала свое возвращение Тина Кароль.

Для певицы это уже будет девятый сезон в качестве тренера "Голоса страны". За годы участия её подопечные трижды становились победителями – Антон Копитин (5-й сезон), Александр Клименко (7-й сезон) и Роман Сасанчин (10-й сезон), что является рекордным результатом среди всех наставников украинской версии проекта. Также у певицы две победы в шоу "Голос.Діти".

Тина Кароль всегда отличалась особым подходом к работе с участниками, помогая им не только раскрыть вокальный талант, но и найти собственный стиль и артистическую индивидуальность. Именно поэтому ее команда неоднократно становилась одной из сильнейших в сезонах.

Вскоре телеканал "1+1 Украина" объявит имена других звездных тренеров, которые вместе с Тиной Кароль будут искать "Голос нашего времени". Неизменные ведущие проекта – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Продолжается кастинг "Голосу країни-14". "1+1 Украина" ищет певцов в возрасте от 16 лет. Верхнего возрастного ограничения нет, как и у настоящих мечтаний. Если вы не представляете свою жизнь без музыки, песня для вас – защита и спасение, вам есть чем поделиться – главная музыкальная сцена ждет вас!

Принять участие можно, заполнив анкету на сайте 1plus1.ua по ссылке.

Кастинг продлится до 31 августа включительно. Премьера нового сезона "Голосу країни" состоится уже этой осенью на телеканале 1+1 Украина.

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