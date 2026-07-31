Можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь: эксперт развеял популярные мифы

Эксперт назвал привычки, которые на самом деле сокращают срок службы современных литиевых батарей.

Современный смартфон невозможно "перезарядить" за ночь, а качественная быстрая зарядка сама по себе не портит его аккумулятор. Об этом УНИАН рассказал консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

"Популярный миф о необходимости "разгонять" новый аккумулятор полной разрядкой и зарядкой до 100% касался устаревших никелевых батарей и вреден для современных телефонов", – сказал он.

Также не соответствует действительности страх "перезарядить" смартфон ночью, ведь интеллектуальные контроллеры питания автоматически отключают ток после достижения 100%.

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Отдельно эксперт упомянул и ручное закрытие всех приложений в меню многозадачности: на самом деле их постоянный перезапуск потребляет больше энергии, чем пребывание в заблокированной оперативной памяти.

"Качественная быстрая зарядка сама по себе не портит аккумулятор, поскольку устройство самостоятельно регулирует ток в зависимости от температуры", – отметил Глущенко.

Что "убивает" аккумулятор

Вместе с тем эксперт пояснил, что главным врагом современных литиевых батарей является экстремальный нагрев и работа на критических пределах заряда.

"Оптимально поддерживать уровень заряда аккумулятора в пределах от 20% до 80% и пользоваться встроенными функциями смартфона для защиты от перезарядки", – отметил Глущенко.

По его словам, не стоит пользоваться ресурсоемкими приложениями или играть в игры непосредственно во время подключения к зарядке, ведь это вызывает двойной перегрев устройства.

"Также важно не оставлять устройство полностью разряженным "до нуля" на длительное время, так как это приводит к ускоренной химической деградации", – добавил эксперт.

Батареи в смартфонах – последние новости

Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко рассказывал, что во время развертывания и тестирования сети 5G смартфоны могут разряжаться быстрее.

Ранее эксперт MakeUseOf советовал проверить одну малоизвестную настройку, после отключения которой его Android-смартфон начинал работать почти на два часа дольше.

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