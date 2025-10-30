По оценкам экспертов, спрос на сырье не успевает за предложением.

В 2026 году мировые цены на нефть упадут до самого низкого уровня за последние пять лет, прогнозирует Всемирный банк.

Эксперты объясняют, что избыток нефти на мировом рынке значительно вырос в 2025 году и, как ожидается, в следующем году превысит максимальный показатель, зафиксированный в 2020 году, еще на 65%. При этом спрос на сырье, по оценкам аналитиков, не успевает за предложением, поскольку увеличивается спрос на электромобили и гибридные автомобили, а потребление нефти в Китае - одном из крупнейших потребителей нефти в мире - стагнирует.

На этом фоне аналитики ожидают, что цены на нефть марки Brent упадут со среднего уровня 68 долларов в 2025 году до 60 долларов в 2026-м - самого низкого уровня за последние пять лет.

Видео дня

"В общем, прогнозируется, что цены на энергоносители упадут на 12% в 2025 году и еще на 10% - в 2026 году", - отмечается в отчете.

Падению стоимости нефти, по словам экспертов, также будет способствовать слабый рост мировой экономики. Отмечается, что падение цен может быть еще более существенным, если глобальный экономический рост останется вялым на фоне длительных торговых напряжений и политической неопределенности.

"Более высокий, чем ожидалось, объем добычи нефти странами ОПЕК+ может углубить избыток нефти и оказать дополнительное давление на снижение цен на энергоносители. Продажи электромобилей, которые, как ожидается, резко вырастут к 2030 году, могут еще больше снизить спрос на нефть", - добавляют эксперты.

Вместе с тем, в 2027 году цены на нефть, по прогнозам Всемирного банка, вырастут до 65 долларов за баррель.

Стоимость газа в Европе, по прогнозам экспертов, после роста примерно на 10% в 2025 году снизится на 11% в 2026 году и еще на 9% - в 2027-м. Этому будет способствовать умеренный спрос и большая доступность импорта СПГ. В то же время эксперты не исключают, что "голубое топливо" подорожает из-за перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока.

Цены на нефть - последние новости

28 октября цены на нефть снижались на фоне планов ОПЕК+ в очередной раз увеличить добычу нефти.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2025 году на мировом рынке будет больше "черного золота", чем ожидалось, а в 2026 году профицит может увеличиться благодаря росту добычи членами ОПЕК+ и расширению предложения за пределами группы.

Зато третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году спрос и предложение на нефть стабилизируются. Что касается цены, то ожидается, что "черное золото" не опустится значительно ниже 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: