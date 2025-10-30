Дальнейшее развитие ситуации на Покровском направлении во многом зависит от того, удастся ли удержать под контролем четыре логистические артерии, считает Селезнев.

Силы обороны Украины пытаются держать под контролем четыре логистические артерии на Покровском направлении, и ситуация там очень динамичная. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире Радио NV.

По его убеждению, очевидно, что инициатор войны Владимир Путин каждый раз врет, когда открывает рот, и это прослеживается еще с февраля 2014 года - с начала оккупации Крыма. Соответственно, сейчас это касается ситуации на Покровском направлении, которая является достаточно сложной.

"Враг не только инфильтрировал несколько сотен своих штурмовиков внутрь населенного пункта. Враг настойчиво пытается перерезать ключевые логистические магистрали, которыми мы обеспечиваем наши гарнизоны, действующие не только в районе Покровска, но и в районе Мирнограда", - рассказал Селезнев.

Он считает, что надо в первую очередь присматриваться к динамике боев в районе Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлино, потому что на этих участках фронта враг пытается перерезать магистрали, которые служат для обеспечения украинских защитников в Покровске и Мирнограде.

"Мы же, соответственно, стараемся держать под контролем эти важные логистические артерии", - добавил Селезнев.

Говорить об оперативном окружении рано

Также он обратил внимание на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о совещании, которое проводилось с командующими корпусов на этом участке фронта и где говорили об обеспечении устойчивой логистики для украинских защитников.

"Но ситуация очень динамичная. Враг перебросил на этот участок фронта свои элитные силы и средства. Российская морская пехота там действует, десантники, спецназовцы... Соответственно, враг будет и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы полностью заблокировать наш гарнизон. Лезть в помиральную яму нам пока, думаю, рано, потому что ситуацию эту абсолютно четко и прозрачно видит украинский Генштаб, прилагает соответствующие усилия, чтобы в определенной степени деблокировать наши подразделения, которые находятся там", - сказал Селезнев.

Кроме того, по его мнению, говорить об оперативном окружении рано. Но точно под огневым контролем врага находятся логистические маршруты Сил обороны Украины.

Он считает, что сейчас речь идет об оперативном полуокружении, а не полном окружении.

"Расстояние между тисками сейчас составляет примерно 7 км. Конечно, эта территория сплошь простреливается вражеской артиллерией, минометами, активно работают вражеские дроны. Но, тем не менее, логистика понемногу работает. В этом контексте справедливо будет говорить об оперативном полуокружении, а не о полном окружении, как на том настаивает кремлевский диктатор", - подчеркнул Селезнев.

Говоря об инфильтрации оккупантов в Покровск, эксперт отметил, что враг скрыто пытается проникнуть мимо оборонительных рубежей ВСУ с использованием гражданской одежды. Эта проблема свидетельствует еще один насущный вопрос о непроведении принудительной эвакуации гражданского населения. Поэтому крайне трудно решать вопрос об определении, кто перемещается прифронтовыми городами в гражданской одежде.

Сирский о ситуации в Покровске

Как сообщал УНИАН, генерал Сырский сообщил, что никакого блокирования Покровска со стороны российских оккупантов нет. Но вражеская пехота пытается избегать боестолкновений и накапливаться в городской застройке. Также происходит работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. Сырский определил задачи по усилению защиты логистических маршрутов обеспечения и эвакуации.

