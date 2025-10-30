По словам Юрия Здебского, женщины могли бы заменить многих мужчин на некоторых должностях.

Мобилизация женщин в украинскую армию обсуждается постоянно, но пока этот вопрос не является срочным в парламентском комитете по вопросам обороны. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член комитета Юрий Здебский.

Он отметил, что механизм привлечения женщин существует: "Кто хочет воевать, пойдет", поэтому вопрос находится "в поле зрения" нардепов", но пока не стоит на повестке дня.

"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура [мобилизации женщин] есть - кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, быстро будем принимать решение", - заверил Здебский.

Нардеп отметил, что если будет необходимо, то парламент и правительство готовы быстро реагировать на изменения в ситуации и принимать те или иные решения по мобилизации и ротации персонала.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее нардеп Юрий Камельчук заявил, что в Украине замалчиваются 99% случаев избиения людей представителями ТЦК. По его словам, бьют не всех - 95% мобилизованных ведут себя "адекватно".

"Но есть часть тех, особенно активных, которые не имея права на отсрочку от мобилизации, пытаются себя по другому проявлять", - отметил Камельчук.

В то же время народный депутат Украины Галина Янченко рассказала, сколько мужчин находятся в розыске из-за ТЦК. Она отметила, что 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные и соответственно находятся в розыске.

По ее словам, если таких мужчин остановит ТЦК, то они попадут в учебные центры.

"Даже если они найдут себе работу на оборонном предприятии, которое может забронировать 100% своих работников, то для того, чтобы на это предприятие устроиться, раньше этим мужчинам нужно было пройти ВВК и обновить данные. А именно на ВВК их ждали представители ТЦК. Фактически был замкнутый круг: оборонным предприятиям критически не хватает людей, а в то же время полтора миллиона мужчин, которые в большинстве нигде не работают, а сидят дома, прячутся", - подчеркнула Янченко.

