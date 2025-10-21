Ожидается, что нефть будет востребована в мире еще долгое время.

Третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году спрос и предложение на нефть стабилизируются. Что касается цены, то ожидается, что "черное золото" не опустятся значительно ниже 60 долларов за баррель.

"Возможно, мы увидим короткий период переизбытка предложения, но я думаю, что в следующем году баланс спроса и предложения восстановится. Нефть будет востребована еще долгое время, а отрасль не вкладывает в нее достаточно средств", - цитирует генерального директора Var Energi ASA Ника Уокера издание Bloomberg.

Отраслевые наблюдатели, в том числе Международное энергетическое агентство, уже более года прогнозируют переизбыток на рынке. Дополнительные объемы нефти от Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, а также от стран, не входящих в эту группу, по всей видимости, перевесят замедление роста спроса. Трейдеры готовятся к дальнейшему снижению цен на нефть.

Снижение стоимости "черного золота" приведет к сокращению инвестиций и, в конечном итоге, к замедлению производства, сказал Уокер, добавив, что "кажется, что есть нижний предел в 60 долларов, и цена не опустится ниже этого уровня, независимо от объемов поставок".

17 октября цены на нефть продолжили падать после достижения пятимесячных минимумов на фоне анонса встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, а также исторического рекорда добычи американской нефти.

Сообщалось, что о возможном профиците нефти на рынке свидетельствует то, что страны Ближнего Востока не распродали часть нефти из запланированных на ноябрь объемов. По оценкам трейдеров, объем непроданной нефти составил от 6 до 12 миллионов баррелей.

